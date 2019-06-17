朝中社：25日进行新型战术制导武器威力示威射击

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北韩在发射导弹后，对韩国使用“武力示威”和“警告”等说法，但并未提及美国。在围绕无核化工作协商的较量上，北韩采取了不直接谴责美国，而是对韩国施压，从而为美北对话留下余地的战略。

朝中社26日的消息有两个关键词，分别为“新型战术制导武器”和“威力示威射击”。据韩军当局介绍，北韩25日清晨5时34分和57分分别发射一枚导弹。据韩美军当局精密分析显示，两枚导弹飞行距离均为600公里，且以低角度和低高度进行发射，其中第二枚导弹在中末阶段以规避拦截的方式飞行。专家认为，北韩这次发射的可能是KN23完成版导弹。KN23是北韩版“伊斯坎德尔”导弹，北韩这次发射的可能是具备高度规避拦截能力的俄罗斯“伊斯坎德尔”导弹的复制品或改良版导弹。“伊斯坎德尔”导弹从最大高度突然降落后水平飞行，然后在目标上空垂直降落，如此复杂的飞行方式目的在于规避拦截。北韩导弹飞行高度较低，萨德和爱国者等导弹拦截系统很难拦截，在该高度上，只能拦截飞行距离少于500公里的导弹，但北韩导弹飞行距离达690公里，意味着北韩导弹技术已取得较大进展，飞行距离可覆盖韩半岛全境，且易规避拦截。此外，北韩使用“威力示威”的说法也较为罕见，即北韩此次发射是针对韩美联合军演以及韩国引进尖端武器的武力示威。北韩有意无视韩国，试图以平等地位同美国对话，通过奠定拥核国地位，在美北协商中占据优势。

在此背景下，美国仍希望美北工作协商取得进展。据分析，总统选举在即，美方希望妥善处理北韩问题，对选举产生积极影响。