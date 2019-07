公园少女发行全新专辑《THE PARK IN THE NIGHT part three》回归

ⓒ YONHAP News

新人女团公园少女23日发行全新专辑《THE PARK IN THE NIGHT part three》回归。

公园少女去年9月发行了首张专辑《THE PARK IN THE NIGHT part one》正式出道,其后今年3月,发行了同一系列专辑的第2张,让人们加深了对这一活泼青春女团的印象。此次新专辑为“THE PARK IN THE NIGHT”的第3张,包括主打歌《RED-SUN(021)》在内共收录8首新歌。

主打歌《RED-SUN(021)》是一首Future House风格的歌曲。前两张专辑的主打歌,分别以“MOON”和“STAR”为主题,此次则为“SUN”,而副标题“021”则意为“从0到1”,意思是各自拥有梦想的少女相聚在一起,成为一个团体。

平均年龄不到20岁的公园少女成员也对新专辑的活动充满信心和期待。成员表示:“前两张专辑的活动感觉又激动、又开心,现在已经是第3张专辑,我们也都下定决心要更加努力,也做了充足的准备,期待为大家呈献最好的舞台。”