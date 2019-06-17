EXO世勋&灿烈首张EP 发售当天销量便突破10万张

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EXO嘻哈小分队“世勋&灿烈”22日发行首张EP，专辑发行当天销量便突破10万张。

专辑发行翌日23日上午，唱片销售网站HANTEO数据显示，世勋&灿烈首张EP《What a life》的销量不到24小时便已经突破10万张，达到10万7950张。

世勋&灿烈是EXO首个二重唱小分队，之前已经发行过多首单曲，此次全新专辑《What a life》集中展现了2人在rap、演唱、表演、时尚等全方位的才能与魅力，是世勋和灿烈为歌迷诚信打造的一份音乐大礼。

新专辑不仅邀请到Dynamic Duo、Gray以及Gaeko等国内人气音乐人为世勋和灿烈写歌，2人也亲自参与了专辑收录歌曲的创作，世勋更是参与了所有歌曲的填词。专辑共有6首歌曲，《What a life》《Just us 2》《Closer to you》3首歌曲为新专辑主打歌。

本月10日，EXO另一位成员边伯贤也刚刚发行首张个人专辑，但2张专辑无论形式和风格都各有千秋，也显示出组合EXO的无限可能性。