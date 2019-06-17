Heize新歌打歌夺冠 兴奋直言“如获大奖”

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Heize在7月第3期《人气歌谣》节目中，凭借新歌《We We don’t talk together(feat. Giriboy)(Prod.SUGA)》，获得了打歌冠军。

《We don’t talk together》是Heize继今年3月发行首张正规专辑《She’s Fine》之后，时隔4个月发行的全新单曲，除了Heize本人的魅力外，此曲由人气说唱歌手Giriboy参与合唱，并且是由防弹少年团成员SUGA（闵玧其）创作，因此吸引了更多的关注。

歌曲讲述的是未来得及吐露真心，却已面临别理的苦涩心理，Heize独具感性魅力的声线，加上Giriboy直戳人心的说唱，让歌曲所要表达的遗憾情感生活，让人听来过耳不忘。

歌曲发行后，在各音源排行榜中均有不错排名。在获得《人气歌谣》打个冠军后，Heize也十分开心地表示：“真的没有想到。好像得到了一份大奖，很高兴！感谢大家喜欢听《We don’t talk together》这首歌，今后也会努力创作、演唱更多的好作品献给大家。”