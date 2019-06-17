李尚敏否认诈骗 将起诉对方毁损名誉

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李尚敏日前被起诉涉嫌诈骗13亿韩元，对此其予以全面否认。

24日，李尚敏经纪公司对外表示：“我方已就前日关于李尚敏的相关报道明确作出否认，但仍旧发现虚假报道，因此在此郑重发表声明予以否认。”

李尚敏方面说明称，稍早前，李尚敏与某建筑品牌和汽车相关品牌签订了代言合同，其后便按照合约，努力进行代言、宣传、参与广告商赞助的综艺节目等相关活动，但最终却未能收到任何通告费及相关酬劳，成为了受害方。并强调，相关情况均可通过合约及其他书面材料进行证明。

除此之外，李尚敏方面还就起诉人A某的主张作出了解释。A某曾主张在2014年帮助李尚敏贷款，但李尚敏自2006年起至今的债务责任中，并不包括A某所主张的部分，再次强调李尚敏与A某的主张无关。

李尚敏方面表示，自李尚敏公开了自己的债务状况后，一直在公开的情况下努力偿还欠款，自己的艺人身份被恶意利用，从而产生了诸多虚假报道，已经对其造成损害。对此，李尚敏公司及其本人表示将以“损害名誉罪”进行起诉，通过法律途径加以应对。

李尚敏公开否认相关指控后，在个人社交媒体账号中也再次发文阐明立场。李尚敏圈内同行金智敏、高耀太申智、崔秀钟等纷纷点赞，HAHA等艺人也跟帖留言声援。