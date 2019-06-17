土鸡蛋和普通蛋营养有差异吗

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在超市里，我们可以看到各种鸡蛋,有农家土鸡蛋、无公害土鸡蛋、绿色鸡蛋、初产蛋、草鸡蛋……等等，那么这些不同鸡蛋的营养价值区别大吗？

答案是否定的！实际上，这些鸡蛋价格虽然差别大，但营养价值并没有很大的区别。很多营养研究表明，对不同地域、不同品种、不同养殖方式产出的几十个批次鸡蛋进行营养成分检测，结果显示，传统农村散养方式产的鸡蛋和集中饲养产出的鸡蛋所含胆固醇、脂肪、蛋白质、氨基酸、卵磷脂、维生素、钙、磷、铁等营养物质的含量基本一致。

可能有朋友会问了，可是大家觉得散养的土鸡蛋确实更好吃更香，难道价格高出好几倍的土鸡蛋真的跟普通鸡蛋没区别吗？口感上确实有细微区别，当然心理因素也很重要。自由取食的散养鸡可以吃到青草、小虫、谷粒和草籽等天然的“风味食品”，蛋中产生的风味物质自然比较丰富。而鸡场饲养的鸡一年四季吃配方大致相同的混合饲料，自然风味单调一些。另外，散养鸡蛋的脂肪含量高于规模养殖鸡蛋。

另外，农村散养鸡的产蛋率明显低于全价饲料规模养殖鸡，生长卵泡达到成熟时的时间长，即卵黄积累的过程需要长时间，脂肪的含量可能与此有关。脂肪含量高，也是农村散养鸡蛋好吃的主要原因。规模养殖鸡运动少、自然光照少，不能采食自由，导致适口性差一些。

（文中窍门来自宋智兴听友）