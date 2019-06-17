韩国的老年人口现状及相关政策

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进入21世纪以来，韩国的老龄化问题日趋严重，韩国早已进入老龄化社会。据联合国人口基金的《世界人口现状》报告显示，2019年，韩国65岁以上的老年人口有765万人，占总人口的15%，比世界平均9%高出很多，韩国老年人口比例在全球名列第45位。2018年韩国新生儿平均预期寿命是83岁，与1994年相比延长10岁，在全球排名第8位。





随着人口平均寿命的延长，韩国从事经济活动的老年人也在逐年增多。据最新数据显示，今年5月，65岁以上人口中，经济活动人口有269万人，占35.2%，创下新高。自2001年以来，65岁以上经济活动人口占比一直保持在30%，今年则首次突破35%。虽然很多人退休后还想继续工作，但是韩国老年人的就业环境远不如经合组织其他成员国的水平。调查显示，55-65岁人口中，担任临时工的比例为30.3%，在经合组织32个成员国中最多，老年人担任临时工的行业以保健卫生业、住宿餐饮业、社会福利服务业、批发业、制造业居多。据统计，韩国老年人真正退出经济活动的年龄是男性72岁，女性72.2岁，在经合组织35个成员国中居首位。





如今，对于中老年人来讲，为晚年做准备已成为刻不容缓的课题。一项调查显示，韩国平均每10人中，只有1人做好晚年准备，有经济能力可以度过安祥的晚年。韩国人的晚年准备除了房地产与退休金以外，还主要依靠国民年金。国民年金是1988年政府为了让国民为晚年做准备而引进的年金制度，在至少持续缴纳10年以上之后，可以从61岁或65岁开始领取年金。据调查，去年领取国民年金的老年人共有477万人，75%的人每月领取年金不到50万韩元，领取100万韩元以上的人共有20万人，夫妇年金最多的是328万元。领取年金的老年人月均生活费是201万韩元，还不到适当生活费的水平（264万元），所以6成人将年金都花在生活费上。





随着韩国快速进入“超老龄化社会”，人口结构正在迅速发生着变化，每年50-60岁以上人口增加54万人，15-49岁人口减少34万人，这意味着劳动人口正在萎缩，因此政府也正在积极考虑延长退休年龄。如果退休年龄从60岁延长至65岁，国家税收增加，政府的经济负担才有望得到缓解。