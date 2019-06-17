被北韩扣留的俄罗斯渔船及韩国船员安全抵达韩国

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北韩释放了被其扣留的俄罗斯渔船及所有船员。在被扣留11天后，包括15名俄罗斯人和2名韩国人在内的17名船员全部安全抵达韩国。整个事件较为顺利地解决应是受近来俄北关系较为密切影响。





这艘船16日从韩国束草港起航前往俄罗斯扎鲁比诺港，途中发动机出现故障，17日许漂入北韩海域被扣留，遂被押送至元山港接受调查。据悉，船员中2名韩国船员与俄罗斯船东签约，负责渔业指导和监督联络。2人与其他俄罗斯船员一道在元山一家酒店内接受了调查。





在此事件中，南北韩陷入僵局的关系与俄北之间的密切关系形成对照。韩国统一部18日获悉渔船被扣后，即通过开城南北联络事务所多次致函要求说明情况，但均未得到回应。直至28日下午渔船被释到达束草港，北韩也未向韩方另行通知。与此相反，北韩与俄罗斯当局就送还渔船问题进行了密切协商。韩国则通过外交渠道与俄罗斯进行了合作。有观点认为，北韩最终决定释放该船与俄北首脑会晤后双方加强合作不无关系。韩统一部就此划清界限称，北韩此举乃人道主义措施，与南北韩关系无关。实际上，目前南北韩关系仍未进入平稳局面。北韩拒绝韩方5万吨大米援助，宣称最近的导弹发射是对韩国的“警告”。尽管如此，北韩此次采取的措施也体现出积极因素。最近10年间发生过2次韩国渔船被北韩扣留事件，2010年8月“大胜”号进入北韩水域被扣31天，2017年10月“兴振”号被扣7天后遣返，可见此次事件的处理相对温和顺利。





过去并非没有以看似微不足道的事件为契机打开南北对话大门的事例。北韩此次采取与俄罗斯协商，对韩保持“价值中立”立场，似乎并不能对南北韩关系产生积极影响，但巧合的是，北韩木船越界南下，韩国迅速送还3名北韩船员。类似事件不断积累，或将为南北韩关系带来意想不到的契机。