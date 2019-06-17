韩国生物产业的“先驱”—— 韩国“Bio-Synectics”公司

© Bio-Synectics

在最近几周的节目中，我们为大家介绍了几家在“Nano Korea 2019”展会上获奖的创新公司。今天，我们将带领大家走进韩国“Bio-Synectics”公司，这是一家研究纳米粒子技术的公司，让我们与公司副总裁李周焕（音译：이주환 ）先生一道聊一聊他们公司。

韩国“Bio-Synectics”公司凭借其创新的纳米技术赢得了大奖，这项技术将水溶性差的成分制成易于溶解在人体内的纳米颗粒。许多活性物质是药物和保健品的关键成分，但是它们往往不易溶解。据称，市场上40％的药物和90％以上正在开发的新药都表现出较差的水溶性。药物和溶解性差的食物不易被人体吸收，导致疗效不稳定，甚至出现安全问题。为了更好地吸收，往往增加剂量或使用大量的增溶剂。然而，在这种情况下，药可能会变大并产生毒性。韩国“Bio-Synectics”公司的新技术解决了这些问题，引起了业界的特别关注。





韩国“Bio-Synectics”公司首席执行官金甲植（音译：김갑식）曾在当地一家生物公司负责功能性饮料的开发，他认为使用纳米技术可以创建一种新的药物吸收系统。1纳米是十亿分之一米，如果将药物颗粒的大小控制在纳米范围内，较小的药丸可以更容易且有效地被吸收到体内。金先生对纳米医学技术的潜在益处充满信心，并于2004年成立了自己的公司。韩国“Bio-Synectics”公司建立了一个新的商业模式，开发纳米药物管道，这指的是一组新的候选药物，并转让技术到国内外制药公司。





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韩国“Bio-Synectics”公司成立仅两年后，就开发出了卓越的纳米技术。它解决了市场上现有药物的问题和新药物溶解性差的问题。它可以减少药物的体积。在美国，据说40％的人在吞咽片剂或胶囊的时候有一定困难。韩国“Bio-Synectics”公司独特的纳米技术可以成为解决制药行业所面临问题的关键。





在另一项重大项目中，去年韩国“Bio-Synectics”公司开始在美国国家癌症研究所的一个实验室开展纳米抗癌药物的联合研究。





韩国“Bio-Synectics”公司的纳米粒子技术可应用于化妆品和保健品，以产生抗衰老效果和改善身体机能。为了实现这个梦想，韩国“Bio-Synectics”公司正在努力研发。作为韩国生物产业的先驱，公司正在探索纳米医学技术的新领域。