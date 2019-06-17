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韩国经济在第二季度增长超过1％。根据韩国央行7月25日的数据，韩国国内生产总值在4月至6月间较上一季度增长了1.1％。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊韩国国内生产总值出现反弹的原因。





与前一季度相比，第二季度韩国经济增长率为1.1％。许多人非常关注第二季度韩国国内生产总值的增长情况，因为今年前三个月韩国经济出人意料地缩减了0.4％，引发了人们对韩国可能陷入经济衰退的担忧。幸运的是，韩国经济在第二季度成功反弹。经济恢复增长对韩国来说是一个振奋人心的消息。





正如韩国经济评论家郑哲进先生的介绍, 最近，韩国经济实现季度增长标志着自2017年第三季度以来韩国经济达到最高水平，并且与上一季度相比出现了大幅反弹，当时韩国经济出现十年来的最低谷，然而1.1％的最新数据并非表面上看起来那么好。





4月至6月，韩国建筑和基础设施投资较前三个月有所增加，但我们必须指出的是，上一季度经济负增长率为0.4％，而目前的经济增长是在基数很低的基础上实现的。消费和出口似乎在第二季度加快了步伐，特别是在政府的积极支持下，消费总体呈现复苏迹象，但投资仍然相对较弱。





私营和政府支出进一步扩大，建筑和基础设施投资以及出口再次增加，这令人欢欣鼓舞，且汽车和半导体实现强劲销售，出口增长2.3％，这些因素都影响到第二季度经济的增长，然而私人消费对经济增长的贡献降低了0.2个百分点，而政府支出对经济增长贡献了1.3个百分点。换句话说，第二季度的GDP增长主要归功于政府的财政刺激措施。政府支出较上一季度增长2.5％，主要是医疗支出增加。考虑到基数效应和政府增加支出，许多分析师表示，很难将GDP的反弹解释为经济复苏的迹象。今年韩国央行预计实现2.2％的经济增长目标，但似乎具有很大的挑战性。





除了政府的财政政策外，我们认为没有任何积极因素可以推动经济在下半年实现增长。直到今年年初，许多人预计半导体业务将在第二季度触底反弹，并在未来几个季度中不断发展，推动韩国出口，这是韩国最主要的经济增长引擎。不幸的是，韩国现在面临着日本突如其来的经济报复，而美中贸易冲突没有明显的缓和迹象。目前尚无法确定日本将对韩国实施出口限制的时间和范围。但如果日本继续采取强有力的报复性经济措施，那么截至今年年底，韩国经济将难以实现显著增长。





7月18日，韩国央行调降了基准利率，并将2019年韩国经济增长预期从2.5％下调至2.2％。为了满足新的增长预期，第三季度和第四季度的增长率分别需要达到0.8％至0.9％。国外有很多不确定因素，美中贸易战自去年12月以来持续发酵，韩国出口在过去7个月一直下滑，但世界两大经济体之间的贸易争端几乎没有减弱的迹象。更糟糕的是，日本一直在推动针对韩国的出口限制，进一步影响了韩国经济的发展前景。韩国央行行长李柱烈（音译：이주열）警告称，如果与日本的贸易冲突恶化，今年韩国经济增长可能会进一步放缓。为了应对可能出现的经济衰退，韩国政府正在推动预算的快速执行。





没有人能够预测追加预算对经济增长的推动作用，但执行追加预算是政府现阶段刺激经济的少数选择之一。通常情况下，政府会推动股市或房地产市场刺激经济。股票或房地产价格的上涨可能引导人们消费，增加的消费将使经济保持高速运转，但目前韩国政府已经表示不会采取这些措施。因此，现在可选择的是央行降低基准利率的货币政策和政府的积极财政政策。实际上，正如我们之前所说，第二季度的增长主要是由于政府支出的增加。





国内生产总值四个组成部分是消费、投资、政府支出和净出口。政府支出在去年2.7％的经济增长中的贡献率为0.9个百分点，但政府上半年已经执行了其65％的年度预算，达到470万亿韩元。因此，即使考虑追加预算，政府财政刺激计划在下半年也很难产生任何实际效果。毕竟，今年下半年最关键的因素是私营部门的复苏。





韩国政府通过扩大财政支出来刺激经济，但私营部门的投资对促进经济发展至关重要。在这方面，政府必须考虑放宽各种限制，正如私营企业所要求的那样，政府需要不断增加企业投资的渠道。目前，妥善处理日本对韩国出口限制以及应对美中贸易战所引起的不利因素显得非常重要。从长远来看，韩国应该挖掘新的增长引擎。在日本进行经济报复的同时，韩国已经意识到韩国经济过分依赖半导体，并未发展其他有前景的行业。什么时候开始都不算晚，从现在开始，韩国需要不断探索未来新的增长引擎。





日本对韩国主要出口产品半导体制造的关键原材料实施出口限制。据预测，除非情况出现转变，否则韩国的出口和投资可能会进一步萎缩。现在，韩国政府应该立足长远，仔细研究如何振兴私营企业，寻找新的经济增长引擎。