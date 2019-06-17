朝野商定处理追加预算案和日本相关决议案

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朝野商定8月1日召开国会全体会议，处理追加预算案和日本相关决议案。此前，朝野因迟迟未能审议相关法案而遭受舆论谴责，且国政运作负担不断加重，因此双方在7月临时国会会议第一天29日，就上述国会会议日程达成了一揽子协议。





执政党共同民主党急需处理追加预算案，预算案提呈国会处理已有3个多月，仍未获得国会通过，即使在其他案件上对在野党作出让步，也需处理预算案。最大在野党自由韩国党迟迟不肯处理预算案也承受了巨大压力，部分媒体指责在野党以党利党略为先，未能处理经济安全相关法案，导致民众支持率下降。朝野均需立即重返国会，完成立法任务，问题是双方在追加预算案、经济和外交等安全问题上立场大相径庭，虽然商定8月1日起举行国会全体会议，但能否顺利就各项议案达成协议，尚难预计。





朝野商定8月1日召开国会全体会议的原因有二，一是在野党的立场变化，在野党阐明如能彻底处理安全问题，将在处理追加预算案问题上保持合作。二是朝野在达成协议时，商定处理追加预算案的日期。执政党以尽快处理追加预算案为代价，接受了在野党处理安全相关法案的要求。在野党则以对追加预算案作出让步为代价，得到了就国政问题对执政党展开全面攻击的机会。以此来看，虽然朝野就召开国会全体会议达成协议，但能否顺利处理法案等尚不可知。自由韩国党主张追加预算案的内容不实，加重了国家债务，将动用国会审查权彻底进行调查。执政党方面则要求在原案基础上增加预算，应对日本经济报复，朝野间的争议在所难免。尽管双方达成协议，但预算案有可能再次被搁置，政局也可能再次陷入僵局。