美国NSC官员上周在非军事区同北韩官员接触

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美国白宫国家安全委员会（NSC）官员上周在非军事区与北韩官员接触，意味着双方在重启工作协商方面取得了某一程度的进展。据报道，美方与北韩接触的目的在于转交特朗普和金正恩会晤时拍摄的照片，另有报道认为美方向北韩转交了特朗普送给金正恩的纪念品。无论如何，应将双方会面视为旨在重启对话的积极信号。





据悉，美北官员于本月23至24日美国国家安全事务助理博尔顿访韩时期在板门店进行了接触。当时，美国白宫国家安全委员会的部分高级官员陪同博尔顿访韩，有分析认为，他们在板门店与北韩方面进行了会晤。陪同博尔顿访韩的还有韩半岛事务助理艾莉森•胡克，胡克在首次美北首脑会谈时期是美国工作协商组的成员之一，在今年6月南北韩和美国首脑板门店会面的前一天，他曾与美国国务院对北韩政策特别代表比根前往板门店访问，与北韩方面就会晤细节进行沟通。以陪同博尔顿访韩的美国官员身份来看，商讨重启工作协商问题可能是他们访韩的目的之一。





引人注目的是美国国务卿蓬佩奥也已多次提及希望与北韩重启工作协商一事。蓬佩奥29日表示，希望在曼谷举行东盟地区论坛外长会期间，与北韩就复杂的美北问题进行协商。他在25日接受采访时也表示，期待在2到3周内重启工作协商。他认为，北韩试射弹道导弹是为了在美北协商过程中占据有利位置。蓬佩奥希望在东盟地区论坛期间与北韩接触，但北韩外务相李勇浩已表示不出席会议，美国失去了一次与北韩进行接触的机会。有分析认为，美国白宫国家安全委员会官员上周在非军事区与北韩官员接触可能为双方重启对话带来新的力量。