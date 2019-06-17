《漫话国乐》 静中动 / 风流都市 / 出钢





玄琴是韩国最具代表性的传统乐器，素有“百乐之丈”的美誉，意思是在所有乐器中首屈一指。相传，高句丽宰相王山岳首次创制了弦鸣乐器玄琴，当他为新的乐器谱写乐曲进行演奏时，有一只黑鹤从天上闻声飞来，跟着旋律翩翩起舞，因此玄琴又称“玄鹤琴”，从此玄琴一直备受书生等的喜爱。





到了统一新罗时代，玄琴作为珍贵乐器，受到国家的重视与保护，并在国家的宝库“天尊库”加以保管。当玄琴大师玉宝高远离世俗，隐居深山时，国王还特地派宫廷琴师去拜玉宝高为师，学习大师的音乐。





其实在当时，玄琴是属于书生的乐器，并不是任何人都可以演奏的。对于书生来讲，玄琴的主要用途在于修身养性，所以如果身份低贱的人演奏玄琴，其言行举止也应当效仿书生，通过这一形式造就的玄琴大师有朝鲜王朝后期的琴师金圣器。





金圣器虽然从低贱的身份跃升为玄琴大师，名声远扬，但他一直为自己卖艺养家而深感羞耻，因此不愿再去卖艺，而家境也就越来越不好。到了晚年，金圣器干脆离家出走，常年置身汉江边，在一艘小船上以钓鱼为乐，其号有“钓隐”、“渔隐”、“浪翁”等，都与钓鱼有关。迄今流传下来的《渔隐谱》、《浪翁新谱》都是将玄琴大师金圣器的旋律记录下来的乐谱。

{音乐1：《静中动》/ 玄琴工厂 }





金圣器才华横溢，除了玄琴外，还擅于演奏洞箫与琵琶。每当明月照耀大地，金圣器特别喜欢在江边吹洞箫。相传，金圣器吹洞箫的风貌犹如神仙下凡，除了天上的大雁、朱鹮跟着洞箫的旋律哀伤鸣叫外，闻声而来的人们也会在他周围踱来踱去，不愿离开。





到了晚年，金圣器在大自然的陪伴下自由自在地享受音乐，但是如果有人以金钱或权力为诱饵叫他出来卖艺，他是绝不理睬的。当时，一个有权有势的人叫睦虎龙，他经常状告无辜之人称要谋反，导致好几十人冤死，人们都说他是多么咄咄逼人，连飞鸟也会吓得掉下来。在当时的社会，如果有人家摆宴请客，哪位艺人在宴会上献艺意味着摆宴者的品位高低。也就是说，请来大名鼎鼎的艺人表演，摆宴者才会被评为懂得风流、品位高，因此睦虎龙每次摆宴，一定会叫金圣器来表演。其实睦虎龙并非真的赏识金圣器的音乐，而是想借此炫耀下自己的品位。当然，登上豪门大宅的宴会献艺，报酬也相当高，而且拒绝的话，不能不想会有后患，但金圣器每次都找各种借口委婉地拒绝。多次遭到拒绝后，睦虎龙怒火冲天，又派人去恐吓金圣器。跑腿儿的到了金圣器的住处时，金圣器正在演奏琵琶，听了跑腿儿的传话，他气得把琵琶摔到地上高喊道：“你给睦虎龙传话，告诉他我的年纪已七旬了，谁怕他啊。听说他喜欢告状，看看能不能把我也告了。”当时，很多贵族也看睦虎龙的脸色，金圣器作为一个身份低贱的艺人，敢于对抗有权有势的人，还堂堂正正地坚守自己的原则，实属不易。

{音乐2：《风流都市》 / 不世出乐队 }





金圣器并不是一开始就被授予大师称号的，为了成为大师，他也曾付出巨大的心血与不懈的努力。金圣器的师父叫王世基，这位师父虽说拥有出众的实力与技艺，可却并不适合当师父。每当新的旋律浮现在脑海里，王世基就等到深夜独自弹琴，绝不教给徒弟们。于是金圣器就每晚紧靠在师父房间的窗边，偷偷听师父演奏的旋律并记下来。有一次，师父在房间里演奏新的旋律时，突然觉得不对劲，就停止了弹琴，打开窗户一看，沉浸在旋律中的金圣器被窗户猛然打开吓得倒在地上。王世基被金圣器的学习热情所感动，于是把自己的音乐全部传授给了他。

{音乐3：《出钢》/ 李廷珠乐队}