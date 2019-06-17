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职业：演员

生日：1982年5月22日

身高：183cm

血型：B

学历：成均馆大学表演艺术专业

出道：音乐剧《JJANG DDA》（2002）





金武烈出生于家教严格的公务员家庭，初中时接触表演，并从此下定决心成为演员。其后，金武烈多次参加影视剧试镜，但均告失败。其间也因压力等多方面原因，体重直逼100kg，但最终成功瘦身，一度成为话题。





金武烈最初在多部话剧中担任角色，逐步踏足影视圈。在电视剧《一枝梅》中饰演的反派形象令人印象深刻，从而开始被大众熟知。





金武烈的兵役生活曾备受瞩目。起初，金武烈因家庭财务问题被免除兵役义务，但后来又被指“逃避兵役”而于2012年入伍，中断了刚刚起步的演艺事业。经过调查，证明其并未有刻意逃避兵役之嫌。风波平息后，金武烈申请成为文艺兵，经常参加部队慰问演出，为战友表演音乐剧。后因文艺兵制度被取消，金武烈也转为普通士兵，完成余下的兵役义务。





2015年，金武烈与交往已久的恋人、演员尹胜雅完婚。





主要作品：

·电视剧：

《电视剧之城》（2007）

《朝鲜科学搜查队》（2007）

《一枝梅》（2008）

《妻子回来了》（2009-2010）

《我的美丽新娘》（2015）

《坏家伙们：罪恶都市》（2017-2018）

《被遗忘的季节》（2018）

·电影：

《作战》（2009）

《婚礼之后》（2009）

《寻找金钟旭》（2010）

《最终兵器：弓》（2011）

《银娇》（2012）

《延坪海战》（2015）

《代立军》（2017）

《记忆之夜》（2017）

《人狼》（2018）

《恶人传》（2019）





主要奖项：

东朗艺术节 男演员人气奖（2000）

第1届大邱国际音乐节庆典 男新人奖（2007）

第15届韩国音乐剧大奖 最佳男主角（2009）