北韩为何接连发起导弹挑衅

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7月31日清晨北韩在元山葛麻一带发射了两枚短程弹道导弹。这是北韩于7月25日发射类似于俄罗斯“伊斯坎德尔”导弹的两枚新型短程弹道导弹后，时隔仅6天再次发起导弹挑衅，因此其原因和意图格外引人关注。





7月31日清晨5点06分许和27分许，北韩分别发射了一枚短程弹道导弹。韩国联合参谋本部表示，在元山葛麻一带发射的这两枚短程弹道导弹高度为30公里左右，飞行约250公里。一般的弹道导弹飞行高度在70公里以上，100公里以内。在这一高度飞行时，可算出导弹的弹道轨迹进行拦截，但是飞行高度在30公里至50公里之间，以目前的导弹防御系统难以进行拦截。据了解，“伊斯坎德尔”导弹采取下降段上拉的变轨方式，能在低空雷达盲区摆脱敌方拦截导弹，摧毁目标，是难以防范的武器。





韩国军方表示，北韩于7月31日清晨发射的发射体为短程弹道导弹，但是朝中社等北韩官方媒体8月1日报道称，金正恩委员长指导军队试射新开发的大口径制控火箭炮。这与韩国军方作出的分析不同。最近，北韩在发射短程弹道导弹后，都会公开有关导弹发射的照片，但是此次并未如此。因此，这有可能是北韩为搅乱韩美情报当局对此进行分析而采取的蒙骗战术。不论如何，7月31日，韩国国防部长官郑景斗就北韩接连发起导弹挑衅作出了强硬发言。





7月31日清晨5点刚过不久，北韩发射短程弹道导弹，同一天，韩国国防部长官郑景斗出席国防研究院举办的国防论坛，并在发表主旨演讲时表示，“如果对韩国发起威胁，北韩也是韩国的敌人”。这是韩国国防部长官应该说的话。如果北韩继续发起挑衅威胁韩国，韩国有必要采取高强度的军事应对措施。特别是在目前的紧张局势下，韩国军方必须提高警觉，积极应对北韩的挑衅与威胁。





7月31日，韩国国防部长官说“如果北韩发起挑衅，就是我们的敌人”。这是郑景斗去年9月就职国防部长官后对北韩作出的最强硬发言。

由于北韩继25日后时隔仅6天再次发起挑衅，韩国总统府青瓦台则于7月31日上午11点紧急召开了国家安全保障会议常任委员会会议，分析北韩意图，讨论相关对策。

韩美两国预定于8月5日起举行代号为“同盟19-2”的联合军演。对此，北韩作出敏感反应，接连发射短程弹道导弹，并借此炫耀其导弹能力。此外，北韩谴责韩国引进F-35隐形战斗机，并迫使韩国取消韩美联合军演。但这不仅是对韩国施加压力，也是在即将重启美北无核化工作协商的情况下，对美国发出的威胁性信息。河内美北首脑会谈无果而终后，美国要求北韩提出确切的无核化时间表和路线图，但不谈美国将如何保障其体制安全。在此情况下，韩国引进F-35隐形战斗机，以增强空军战力，且韩美两国举行联合军演，对北韩施加军事压力。因此，北韩为在今后重启的美北无核化工作协商中占据有利位置而发射了短程弹道导弹。





从表面上看，北韩接连发射短程弹道导弹的目的在于迫使韩国取消韩美联合军演，但是从另一方面来看，这具有在今后重启的美北无核化工作协商中占据有利位置的意图。今年6月30日美北首脑在板门店会晤后，美国总统特朗普表示将在两三周内重启无核化工作协商，但是北韩迄今未作出正面回应，并通过发射短程弹道导弹，迫使美国提出对北韩有利的协商案。特别值得一提的是，北韩为保持美北对话氛围，没有试射针对美国本土的洲际弹道导弹和潜射弹道导弹，只是发射了短程弹道导弹。在此情况下，美国没有作出强硬反应，且特朗普总统表示，他不介意北韩发射短程弹道导弹。这意味着美国仍将重点放在重启美北无核化工作协商上。





美国对北韩发射短程弹道导弹未作出强硬反应，以保持美北对话氛围，但也不急于在短时间内解决北韩核导问题。北韩则高举自力更生的旗帜，加强内部团结，并通过发射短程弹道导弹，以在今后重启的美北无核化工作协商中迫使美国作出让步。但是，如果北韩长时间不回到协商桌前，美国政府的立场也有可能发生变化。





当地时间7月30日，美国国务院确认北韩发射的是短程弹道导弹，但认为这不会给美国造成威胁，并表示将密切关注北韩的动向。同一天，美联社和路透社发布美北当局者在韩半岛非军事区进行接触的消息，这提高了在近期内重启美北无核化工作协商的可能性。





表面上是美方为传达6.30美北首脑会晤时的照片而与北韩方面的官员进行了接触。据悉，美国国家安全委员会亚洲事务高级主任马修·波廷格和该委员会韩半岛事务助理艾莉森·胡克同北韩方面的官员进行了接触。但是在传达照片的时候，双方有可能就何时重启无核化工作协商交换意见，并为美北双方继续进行接触铺平了道路。





由于北韩接连发起导弹挑衅，我们难以捉摸何时能重启美北无核化工作协商，但是当地时间7月30日，美国总统特朗普重申与北韩国务委员会委员长金正恩的良好关系，且美国国务卿蓬佩奥为出席东盟地区论坛前往泰国曼谷时表示，期待有机会与北韩方面对话。因此，美北双方能否在近期内重启对话，引起国际社会密切关注。