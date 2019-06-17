韩日举行外长会谈 日本或强行将韩国从“白名单”中删除

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韩日外长1日在泰国曼谷会晤，双方阐明了各自的立场，但未能达成任何协议。此外，韩国国会访日团与日本自民党干事长二阶俊博的会晤被取消，美国提出的调解方案也未起到任何作用。日本将韩国从“白名单”中移除似乎已成定局。





日本政府将于2日召开内阁会议做出最终决定，目前，日本已形成确定将韩国从“白名单”中删除的气氛。日本首相安倍晋三的亲信、自民党选举对策委员长甘利明7月31日称，日本政府已确定将韩国从“白名单”中删除。他说，日本此举只是将“特别对待国家”转换为“普通国家”，日本赋予“白名单”地位的亚洲国家只有韩国。自民党还取消了该党干事长二阶俊博与韩国国会访日团的会晤。二阶俊博原定7月31日下午与韩方人士会晤，推迟至8月1日后，在6个小时后再次通知韩方取消会晤，理由是二阶俊博要出席紧急安保会议。二阶俊博是自民党第二号人物，韩国访日团一度对与其会晤抱有很大期待。日方随意取消会晤被认为是重大的外交失礼行为。





另据报道，美国希望韩日签署停止纷争协议，通过对话解决问题，但日本政府否认了相关内容。日本政府发言人兼官房长官菅义伟31日上午在例行记者会上说，他也看过这份报道，但是报道内容与事实不符。





韩日在并未形成对话气氛的背景下举行外长会谈，最终只是再次确认各自立场差异，没能达成任何协议。