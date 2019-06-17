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资本主义国家都有生产和销售物品的企业。以追求利润为目的进行生产的企业被称为国家经济的主轴，而北韩由“企业所”扮演这一角色。





北韩的“企业所”等同于其他国家的工厂或企业，但是北韩的企业所都是由国家负责经营的国有企业，其运营管理系统类似于韩国的“公共企业”。此外，韩国将企业负责人称为“社长”，而北韩将企业所负责人称为“支配人”。





企业所是北韩大规模生产单位，也是由国家运营管理的国有企业。因此，中央行政机关“国家计划委员会”向企业所下达生产计划后，由地方行政机关“道经济指导委员会”负责指导和掌握企业所的计划执行状况。

企业所的负责人是“支配人”，支配人下面是负责技术指导的“技师长”，再下面设有“专业部门”。那么，北韩是从什么时候开始对企业所进行管制的呢？





北韩是党国体制，由劳动党统治国家，并在其社会主义系统下，由劳动党直接参与企业所运营管理。一般来说，企业设有董事会，董事会的领导是董事长，但是北韩的企业所设有“党委员会”，党委员会的最高负责人被称为“党委员长”。因此，企业所负责人必须听从党委员长的指示。这在北韩叫“党委员会集体指导体制”或“代案事业体系”。由于北韩的工厂和企业所皆为国家所有，因此北韩强调全体工人、办事员和技术人员都要听从国家指示，竭诚尽力地工作，并赋予党委员会和党委员长督导他们的全权。





解放后，北韩的企业所本为所属劳动者所有。劳动者们组成“自治委员会”，自我运营工厂或企业所，但是出现劳动者代表“支配人”像似老板般独揽全权的弊端。1961年，访问“代案电器工厂”的北韩国家主席金日成指责“支配人唯一管理制度”存在诸多问题，并赋予“党委员会”运营管理企业所的权限和责任。从此，北韩按照被称为“代案事业体系”的方式，大幅减少企业所支配人的权限，改为由“党委员会”直接运营管理的“集体责任制”。也就是说，北韩开始以集体讨论的方式决定如何运营企业所。但是最近，北韩的经济政策发生了变化。

过去，由于国家对经济进行全面、直接的统一管理，北韩的企业所都按照国家下达的指令行事，但因生产情况不如预期而使北韩当局感到懊恼。与其他国家经济快速发展相比，北韩经济萎靡不振，且不见复苏迹象。因此，北韩为促进经济发展而决定引进市场经济。问题是市场经济为资本主义的产物，且考虑到北韩的政治体制，难以全面引进市场经济。结果，北韩以“社会主义企业管理责任制”为名，引入了相当的资本主义经济因素。





2014年，北韩国务委员会委员长金正恩提出了“北韩式经济管理方法”。该经济管理方法旨在提高经济领域的自主性，并通过按劳分配刺激生产。在农业领域引入“圃田担当责任制”，农民们缴付政府提供的农业生产资料费和国家应得的份额后，超额生产的农产品由国家和农民按一定比例分配。在国有企业领域引入“社会主义企业管理责任制”，赋予企业决定产量、价格、工资等部分权限，并允许企业在市场销售超额生产的物品。举例来说，生产食品的企业所以自身筹措的原材料生产饼干、糖果、面包等后，可将超额生产部分以市场价格在市面上销售。北韩此举意在维护其社会主义政治体制的情况下，通过改革开放促进经济发展，但是未能取得预期的成果。





北韩虽然引入了“社会主义企业管理责任制”，但是没过多久就不了了之。北韩当局赋予企业所部分权限，并试图通过按劳分配刺激生产，但是北韩当局仍把持企业所的所有权，且北韩遭遇国际社会强有力的经济制裁而难以对企业所进行投资，这令生产设备老旧的企业所无法进一步提高生产效率。据悉，“茂山矿山”和“平壤纺织厂”起先每月向工人支付10万北韩圆的工资，赚取外汇的公司因为在中国招引投资资金，每月发放40万北韩圆左右的工资，但是最近很多工厂停产，而“茂山矿山”在一年后不再给工人那么多工资了。





北韩通过“社会主义企业管理责任制”允许企业所展开市场销售活动并加以法制化后，北韩的市场数呈现爆发性增长。据美国约翰·霍普金斯大学韩美研究所发布的资料，2010年北韩境内大约有200个市场，但是2017年增加到400多个。此外，2000年后，北韩企业所的运转率为10%左右，但是现在提升至40%水平，工人的收入也有所增加。但是随着时间的推移，各企业所间的工资差距逐渐拉大，有些企业所因深受资金压力而停止运营。据悉，北韩新兴富豪“钱主”最近还借钱给资金短缺的国有企业或直接运营私营企业所。如此这般，北韩虽然强调自力更生，但是在没有全面引进市场经济的情况下，北韩的经济增长面临了极限。

以本国产原材料、本国人民的劳动力和本国的技术在本国国内进行生产的经济叫作“自立经济”。但是在国际分工的大环境下，在本国内生产所有产品几乎是不可能的事情。北韩为实现“自立经济”，首先要修改自立经济的概念。也就是说，通过确保足够的资金，从国外购买所需的物品，才能实现自立经济。市场经济并非只有一种模式，因此北韩为发展国家经济，必须寻找符合北韩实际情况的市场经济，并在此基础上促进经济发展。这样，北韩才能走上自力更生、自立经济的道路。





中国改革开放的总设计师邓小平以1972年时任美国总统尼克松访问中国为契机，推动实现中美关系正常化，并高举改革开放的旗帜，促进国家经济发展。1986年，越南通过“革新开放”政策，与国际社会实现关系正常化，这为越南经济发展奠定了坚实基础。





在此，我们期待高呼自力更生的北韩尽快通过无核化，改善与周边国家的关系，并在韩国和周边国家的协助下，积极促进经济发展，从而开创南北韩和平相处、共同繁荣的韩半岛新时代。