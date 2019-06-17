导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：杨亚丽(DUIER对儿时尚营销师)

曾几何时，一部韩剧的热播带着无数中国年轻人跟着剧中的主人公一样，热衷于吃炸鸡喝啤酒。如今中国的麻辣烫开始风靡韩国，有请在韩国经营麻辣烫餐厅的杨亚丽，为我们介绍一下麻辣烫在韩国是怎么火起来的。









南：你好。请你先跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

杨：大家好，我是来自中国深圳的杨亚丽，在韩国留学工作至今已经十年了，主业是在对儿国际公司内做时尚产业开发和商品开发。我们主要采购优秀设计师品牌产品和开发合作款商品，在国内和首尔新沙洞林荫道有旗舰店，大家也可通过我们对儿的手机APP和淘宝店购买到最新潮流服装。

南：听说你们近来在首尔开了一家非常好吃的麻辣烫餐厅是吗？能给我们介绍一下你们的大致情况吗？

杨：今年六月中旬，我和我的先生在韩国盘下来了一个中国餐厅，大家有空来吃饭！这个餐厅其实经营已经有五年了，我们从学生时代就开始在这里吃饭了，算是一种情怀吧。原本这家餐厅的前老板是不想将餐厅出售出去，但是因为个人原因，需要离开韩国。因此出于对餐厅的情怀，我们希望这家餐厅可以维系下去，就着手收购了。

南：那你们为什么选择麻辣烫呢？

杨：麻辣烫是最近比较火的一个菜品。随着去中国的韩国朋友越来越多，不断的了解中国、认识中国，开始接受中国的口味。本身韩国人就很喜欢吃辣，在韩国的第一代中华料理就有四川菜，所以韩国人对四川菜并不陌生。而且我们餐厅除了麻辣烫以外，还加了火锅、烤串和炒菜等多种菜品。

南：你们选址为什么会选择在新村呢？

杨：因为六效合一。新村附近有四所大学：延世大学、西江大学、梨花女子大学、弘益大学，稍微远一点的话还有祥明大学、航空大学等高等院校，新村是一个年轻人的聚集地，而年轻人接受新鲜事物的速度非常快。









南：客人主要是哪国人啊？他们吃了以后反应如何呢？

杨：我们将餐厅盘下来后，现在餐厅是婆婆在运营着，我们希望把这里变成一个聚集中韩友人们一起吃美食聊天的地方。目前是韩国人80%，中国人15%，其他国家朋友5%。为什么还会有其他国家呢，是因为在延世大学和西江大学等学校内设有语学院，就会有一些外国学生们，因此上韩国语语学堂的中国学生们会经常带着自己的外国朋友们来吃饭，向他们展示中国的文化和美食。他们经常在社交平台上发贴点评，分享快乐。韩国客人吃了以后都说好吃，所以回头客很多。

南：你认为近来在韩国掀起的麻辣烫热潮的原因在哪里呢？

杨：据数据分析，韩国便利店内的中国啤酒销量上升，很大程度是因为中国的麻辣烫。本来是在首尔大学、大林、建国大学附近有麻辣烫餐厅，现在也慢慢扩散到新村、弘大、光华门、汝矣岛、江南地区等多个商圈。中国麻辣烫在韩国已经成为了一个网红现象级的食物，各大韩国美食博主也开始对麻辣烫进行一系列的视频直播和内容宣传

具体分析原因很多，首先浓重的火锅基因，但又简单、方便、便宜。另外，麻辣烫的消费者主要就是年轻人，而年轻人中单身的占大多数，吃火锅都是多人一起吃，麻辣烫则不需要，所有的食材都浓缩在一碗里，有没有人陪伴都可以。另外，麻辣烫还能满足韩国年轻人猎奇的心理。麻辣烫中花椒对舌尖的麻痹让他们流连忘返。

南：你们今后的计划是什么呢？

杨：希望可以让更多的韩国朋友接受麻辣烫，不断开发新菜品，让更多的韩国朋友吃到更现代更正宗的中国美食。