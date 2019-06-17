北韩在永兴一带发射2枚短程发射体

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北韩近期接连发射导弹，进行中等强度的多目的挑衅。北韩导弹并未瞄准美国，只对韩国构成威胁，令韩美难以应对。北韩试图在维持对话的框架内对美国施压，且避免遭受新一轮制裁，同时借机进行在对话局面下暂时推迟的各种武器试验。





美北首脑商定的工作协商时限一过，北韩便开始接连发动挑衅。7月25日，北韩发射高度50公里、飞行距离600公里的两枚短程弹道导弹。7月31日，北韩再次发射高度30公里、飞行距离250公里的发射体。韩军当局分析认为是短程导弹，但北韩方面则表示是新型大口径制控放射炮。8月2日，北韩再次发射疑似导弹的两枚发射体。





北韩还提到了发动挑衅的原因，称7月25日进行的发射是在金正恩指导下进行的“威力示威射击”，是向韩军好战势力发出的严厉警告，原因是韩国引进尖端攻击型武器以及强行同美国举行联合军演，即代号为“19-2同盟”的韩美联合演习。但北韩并未提及美国，美国方面也表示，北韩发射的导弹并未对美国安全构成威胁。考虑到北韩7月31日和8月2日发射的发射体种类和飞行距离，显然是瞄准韩国进行的发射。北韩相关举措的目的是为了在美北对话中占据有利位置，同时也认为借此可以获得拥核国地位，维护其政权安全。