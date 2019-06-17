ⓒYONHAP News

韩国联合参谋本部2日表示，北韩当天凌晨2时59分和3时23分在咸镜南道永兴一带向东部海域发射2枚短程发射体。这是北韩7月31日进行发射后仅过两天再次进行发射，也是一周内第三次进行发射。据分析，这是北韩对韩美举行旨在验证韩军战时作战指挥能力的联合军演感到不满而进行的武力示威，也是瞄准美北对话的心理战。





据韩国联合参谋本部介绍，北韩2日凌晨发射的发射体最高飞行速度为6.9马赫，飞行高度约为25公里，飞行距离为220多公里。据悉，这两枚发射体的飞行特点与北韩上月31日发射的发射体类似。韩国联合参谋本部当时表示，该发射体为新型短程弹道导弹，但韩国联合参谋本部这次并未特意提到北韩发射的发射体是否为弹道导弹。





此前7月25日，北韩发射2枚短程弹道导弹。这两枚导弹高度约为50公里，飞行距离约为600公里，导弹最终降落在东海公海上。7月31日北韩发射的两枚发射体高度约为30公里，飞行距离为250多公里。当时，韩军当局表示，该导弹为弹道导弹，但北韩方面则表示，这是新型大口径制控放射炮。此前，北韩5月4日和9日也分别发射两枚导弹。据推测，北韩当时发射的是北韩版“伊斯坎德尔”导弹“KN-23”，该导弹的特点是飞行轨迹复杂，因而难以进行拦截。





美北首脑6月30日板门店会晤中商定的工作协商时限一过，北韩便全面进行武力示威。此前5月，北韩在美北对话陷入僵局的情况下也曾两次发射短程导弹进行挑衅，随后美北首脑在板门店会晤。此次北韩则亲自说明了近期发射导弹的原因，并明确称是武力示威。北韩朝中社7月26日报道称，25日进行的发射是在金正恩委员长指导下进行的“新型战术诱导武器威力示威射击”。报道称，这是向引进尖端攻击型武器和强行举行联合军演的韩军好战势力发出的严厉警告。据分析，北韩试图将矛头转向韩国，在维持对话局面的框架内对美国施压，且避免遭受新一轮制裁。





美国暂时未将北韩发射短程导弹视为对美国的威胁，继续维持同北韩进行对话的基调。联合国安理会也在1日举行的非公开会议中讨论了北韩发射导弹问题。但只有英国、法国和德国三国发布联合声明，敦促北韩采取实质性的无核化措施，重启美北对话，并要求各成员国彻底落实对北韩制裁决议。美国在会议中作出何种表态未被公开，美国也未参与发布联合声明。