美国降息对韩国经济所产生的影响

ⓒYONHAP News

美联储7月31日将联邦基准利率下调25个基点，将利率区间从2.25%-2.50%调整至2%-2.25%。对此，韩国银行总裁李柱烈表示，美联储降息符合市场预期，并暗示将考虑再次下调韩国基准利率。





美联储在30至31日举行的联邦公开市场委员会（FOMC）例会上决定下调联邦基准利率。在结束会议后，美联储发布声明表示，考虑到通货膨胀率较低以及全球经济形势等情况，决定下调联邦基准利率。此外，美联储原计划9月底结束系统公开市场账户中减少总证券持有量的操作，但在此次会议上决定8月结束相关工作，提前停止量化紧缩。“减少总证券持有量”是指美联储销售持有的债券，回收市场上的美元，概念与央行购买债券，向市场注入大量流动性资金的量化宽松（QE）相反。





美联储的上述决定不符合美国总统特朗普的期望。特朗普要求美联储进行大幅调整，将联邦基准利率下调50个基点。而美联储主席鲍威尔将此次降息称为“周期中的调整(mid-cycle adjustment)”，并强调是保险性降息 (insurance cut) 。也就是说，这并非长期性的货币政策。美联储还称，将继续采取必要措施，确保经济持续扩张。这被解释为美联储有可能再次降息。





美联储决定保险性降息是因为判断根据目前的美国经济指标，反而需要加息，但考虑到全球经济形势，决定采取先发制人的措施。美联储表示，截至6月，美国经济连续121个月保持扩张态势，继续刷新历史最长纪录,且美国失业率也创半个世纪新低，纽约股市继续刷新历史最高纪录。而降息是具有代表性的经济刺激政策。美联储指出，目前美国在采取政策时不能不考虑全球经济形势，且目前的利率水平较低，因此在面临经济危机时，可下调的幅度有限，目前有必要采取先发制人的降息措施，避免发生经济危机。





但原本期待美联储更积极采取行动的市场对仅小幅降息感到失望。即便如此，美联储时隔3年多停止量化紧缩，美国货币政策迎来转折点，从这一点来看，美联储的此次决定具有重大意义。





此前，韩国央行已先行下调基准利率。随着美联储降息，不排除韩国再次降息的可能，目前韩国在货币政策上拥有更多的余力。韩国银行总裁李柱烈也表示，虽然美联储宽松程度低于市场预期，但市场同时关注鲍威尔称将继续采取必要措施，确保经济持续扩张。李柱烈还表示，如果韩国经济情况大幅恶化，会考虑进一步下调利率。