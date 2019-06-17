日本决定将韩国从“白名单”中删除

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日本政府在2日举行的内阁会议中，决定将韩国从简化出口措施的“白名单”中删除。对此，韩国政府也决定采取同样措施，全面予以应对。由此，韩日矛盾升级到“全面战”水平，预计双方对立将更加激烈。





韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基在当天召开的有关部门联合记者会上表示，韩国政府也将强化出口管制措施，全面应对日本的上述措施。这意味着韩国也要将日本从“白名单”中删除。此外，韩国政府还认为，日本的上述决定违背世界贸易组织（WTO）规定，计划尽快向世贸组织起诉日本。当天，韩国国会全场一致通过一份决议案，敦促日本撤销对韩报复措施。韩国青瓦台还表示，正在考虑废除《韩日军事情报保护协定》。此外，为减少日本措施所造成的损失，韩国政府还拿出各种支援方案。同时，韩国政府还将制定加强各材料零部件产业竞争力以及技术开发综合支援方案。文在寅总统在当天召开的紧急国务会议中表示，韩国再也不会输给日本。文在寅总统警告日本称，如果日本故意打击韩国经济，日本也将受到很大冲击。





日本政府2日在安倍晋三的主持下召开内阁会议，批准通过《出口贸易管理令》修正案，决定将韩国从 “白名单”中删除。《出口贸易管理令》修正案在经主管部门首长和日本首相联名签署后进入发布程序，自发布之日的21天后生效。主管部门首长、日本经济产业相世耕弘成在内阁会议结束后召开的记者会上表示，将于本月7日颁布新令，从28日起实施。洪楠基指出，日本新令生效后，在1194种战略性货品中有159种会受到影响。韩国从日本进口比重达9.6%，而日本从韩国进口比重达4.1%。有观点认为，虽然日本从韩国进口比重低于韩国从日本进口比重，但若以日本从韩国进口比重较大的货品为主加强贸易限制措施，将给日本产业带去巨大打击。韩国政府正在考虑限制日本产品和服务接近韩国市场，采取上调关税或加强技术规定及标准认证审核等非关税壁垒措施。





此前，韩国政府为避免陷入“斗鸡博弈”陷阱而保持克制，但由于日本拒绝任何对话，强行将韩国从“白名单”中删除，韩方也不得不采取相应措施。日本已对韩国发动两次攻击，分别为限制向韩国出口3种半导体和显示器材料以及将韩国从“白名单”中删除，日本还预告将对韩国发动第三次攻击，日本可能会以韩国造船行业进行结构调整为由，启动世贸组织争端解决机制，并加强针对韩国农产品的非关税壁垒措施。韩国政府也计划采取相应措施，应对日本举措，预计韩日关系在一段时间内难以避免严重冲突。



