ITZY新歌《ICY》MV YouTube点击量突破3000万

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新人女团ITZY 7月29日发行全新EP《IT`z ICY》回归，主打歌《ICY》MV点击量仅2天便突破3000万。

新专辑主打歌《ICY》由JYP代表朴振英亲自作词、作曲，除朴振英外，多位知名音乐人也参与了歌曲的创作，如为TWICE创作《Dance The Night Away》的Cazzi Opeia，Red Velvet《Red Flavor》的制作人Daniel Caesar等，保证了歌曲的超高品质。

《ICY》是一首旋律欢快的典型的夏季歌曲，歌曲展现的是外表虽然冷酷，但内心充满热情的人物形象。5位成员充满活力的演绎，让人听完歌后，感觉内心凉爽无比。歌曲MV在美国洛杉矶取景，为歌迷呈现充满刺激和通快的画面，也让夏季炎热一扫而光。

ITZY自出道起人气便一发冲天，出道歌曲《不同不同》曾斩获9次打歌冠军。此次新歌也再次成为瞩目焦点。新歌《ICY》的MV发行后24小时，便突破了2000万点击量大关，更在不到2天的时间里达到3000万。与此同时，新歌音源在海外12个地区的iTunes榜单中登顶，美国Billboard方面也对ITZY的回归进行了集中报道。