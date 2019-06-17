姜丹尼尔专辑发行3日销量突破40万张 创solo歌手记录

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经历一番波折后终于成功出道的姜丹尼尔，新专辑销量已经突破40万张。

姜丹尼尔7月29日发行的出道专辑《color on me》在发行3天后的31日中午12点，累计销量达到40万4896张。由此，姜丹尼尔成为唱片销量统计网站HANTEO有史以来专辑销量最高（专辑发行后一周累积销量）的solo歌手。

《color on me》在2019年至今已发行的所有专辑中，销量也名列前茅。同样截至31日12点，根据HANTEO的数据，姜丹尼尔新专辑排名第2位，尤其是作为个人歌手，能够力压众多偶像团体，获得如此高的排名，其超高人气可见一斑。

姜丹尼尔的出道专辑，也成为其经历较长演艺空白期后，送给歌迷的一份大礼。虽然专辑的准备时间很短，但姜丹尼尔将全部心血都投入到专辑制作中，且为了将自己的音乐理念表达出来，姜丹尼尔也参与了所有收录新歌的填词。这也使得这张出道专辑别具意义，专辑如此之高的销量也成为有力证明。

姜丹尼尔出道专辑发行后，在光州、大田、釜山、大邱以及首尔等全国范围内举行了粉丝签名会，更加近距离向歌迷表达谢意。