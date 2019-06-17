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西红柿亦蔬亦果，营养丰富，是餐桌上的常见菜。常吃富含番茄红素的西红柿，有助降低血液中的坏胆固醇值，对保护血管有很好的效果。其实，西红柿的保健作用还有不少。

曾有研究小组将坏胆固醇值120~160毫克/分升的健康人群分为两组，分别食用番茄红素含量较高和不含番茄红素的西红柿，生吃12周后，发现前者坏胆固醇明显减少，血脂得到明显改善。

除改善心脑血管外，西红柿也被证明在预防疾病、改善骨骼方面有所裨益。研究表明，富含类胡萝卜素的西红柿，人们摄取越多，老年性白内障发病风险就越低。常吃西红柿还可有效抵御紫外线照射带来的不良后果，可减少皱纹、预防皮肤癌。

西红柿种类繁多，不同颜色的西红柿营养成分也有所不同。 红色西红柿富含番茄红素；橙色西红柿富含生育酚，它是一种抗氧化剂，利于预防湿疹、牛皮癣等皮肤病；黄色西红柿通常多酚类化合物含量较高，利于降低胆固醇和血压。不同西红柿营养成分不同，但无论哪种都利于提升整体健康指数，因此挑选时并不一定要拘泥于某种颜色，而是应该尽量多元化。

那西红柿到底生吃好还是做菜好？番茄酱等番茄制品是不是也一样有益？西红柿甜中带些微酸，生吃不仅开胃，还能够将其中维生素、膳食纤维等营养素完整收入体内，不过番茄红素、胡萝卜素等脂溶性营养素需要在和油脂混合的情况下才能更好吸收。因此，将西红柿放入锅中，加少量油炒熟，有利于番茄红素和胡萝卜素的吸收。这种情况下，维生素C损失也很小，且膳食纤维和矿物质等不受温度影响的营养素含量不会发生变化。所以，西红柿生吃熟吃都可以。如果为了更好吸收番茄红素、胡萝卜素等营养素，熟吃更能满足需求，但要注意油脂加入量一定要少，一小勺就够了。

番茄酱也是常见的调味料，酸甜适口，非常开胃。专家提醒，选择番茄酱时，首先要看清是纯西红柿熬制的酱，还是在番茄酱基础上添加了白砂糖、盐、食用香精的番茄沙司，后者是具有调味功能的调味品，做菜时，要注意减少糖盐用量。

与纯番茄酱类似，榨的纯西红柿汁保留了西红柿基本所有营养素，而且细胞壁破碎，里面的番茄红素等溶出量更多，是营养价值较高的饮品。不过要注意，在超市选购瓶装西红柿汁时，要仔细观察配料表，很多是在西红柿汁基础上额外添加糖、盐等成分，这种饮品就和甜饮料相差无几了。

另外，有一些人要慎吃或少吃西红柿。

1.胃食管反流患者及易发生腹部疼痛人群。胃食管反流很大程度与饮食相关，西红柿中的有机酸可能导致胃酸反流从而引发不适，此类人群建议熟吃西红柿，避免空腹吃或生吃。

2.西红柿过敏人群。西红柿是已知过敏原之一，易感人群食用或接触，可能引起喷嚏、湿疹、皮疹等。

3.正在服用抗凝药的人。由于西红柿维生素K含量较高，大量服用会降低药物的抗凝效果，少量食用一般没问题。





（文中窍门来自刘畅听友）