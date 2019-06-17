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咸阳郡位于韩国南部庆尚南道西北段，是源于白头山脉、继承儒家传统、具有千年历史的小城镇，人口约4万多人。作为历史悠久、传统文化生生不息的地方，咸阳郡有黄石山城、蓝溪书院、木雕峨眉佛如来佛像等国家级文物遗迹，还有智异山等优美的自然风光。不仅如此，咸阳郡因其得天独厚的清净自然环境而盛产各种农产品与特产。





作为性理学的故乡，咸阳还保留着许多儒教与佛教的传统文化，当地出了崔致远、金宗直、朴趾源等许多名人。另外，前不久被列入联合国教科文组织世界遗产名录的蓝溪书院等古代书院以及乡校、优雅的亭台也都蕴含着儒学家高洁的气质。此外，朝鲜王朝后期著名文人朴趾源为咸阳首次引进的水磨坊是咸阳最具代表性的古迹。还有，当地古代站在亭台上欣赏美景吟诗作词的传统也演变成今天智异山第一门山上音乐会、燕岩文化节、卢史楚杯围棋大赛等丰富多彩的文化活动。





得天独厚的自然环境一直为咸阳人所自豪，智异山的徒步登山路线、韩国100条最美丽的公路之一--悟道岭公路、传说中统一新罗时期著名文学家崔致远营造的韩国最早的人工林“上林”都堪称咸阳的千年之宝。





由于具有极佳的自然环境，咸阳盛产各种农产特产，这些大都是在环境友好型有机农法的基础上，以新农业技术生产的高品质产品。除了苹果、草莓、梨、香菇、黑猪、柿子干以外，在清净的山区生产的山参、药材等保健食品也非常出众，由于农业发达、物产丰富，咸阳有100户年收入上亿的富农，还有100位百岁以上的长寿老人。





咸阳郡自2015年起与雒莹虎听友居住的地方——中国陕西省咸阳市结为友好城市，另外吉林省通化市的辉南县、美国纽约州拿骚县的北亨普斯特德、宾州的蒙哥马利镇也是咸阳郡的友好城市。