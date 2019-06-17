2019年度东盟地区论坛的展望与意义

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 徐明济（时事评论家）

刘纯恒（自由亚洲广播电台首尔特派记者）





冷战结束后，亚太国家普遍认为有必要开展多边安全对话。1992年初东盟峰会就加强地区政治、安全对话达成共识。1993年7月，第26届东盟外长会与会代表同意召开东盟地区论坛（ARF），就地区政治安全问题举行非正式磋商。东盟地区论坛（ARF）是旨在讨论东南亚及其周边亚太地区政治、安全问题的多边政府安全对话机制，27个成员国每年在论坛期间举行外长会、高官会、安全会、安全政策和国防官员对话等会议。东盟地区论坛(ARF)今年的轮值主席国泰国发表主席声明，敦促北韩信守实现完全无核化、不再进行核导试验的承诺。与会各方期待借此增进合作，传统安全问题以及反恐、打击跨国犯罪、海上安全、网络安全、救灾等非传统安全问题进行深入讨论。本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就今年东盟地区论坛(ARF)的内容予以展望与点评，并就东盟地区安全问题进行进一步的探讨与分析。欢迎收看！