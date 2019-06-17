韩政府推出“材料、零部件、设备竞争力强化对策”应对日本限贸

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韩国政府决定力推“材料、零部件、设备竞争力强化对策”应对日本限贸，争取实现100大核心项目产品的国产化。





日本之所以能够通过将韩国移出“白名单”打击韩国是因为其在材料、零部件、设备产业领域占据优势，韩国对日本的依赖度较高。因此，韩国政府推出综合对策既是为应对日本经济报复，也是要解决韩国面临的根本性问题，从而实现制造业新的飞跃，将危机转变为契机，最终摆脱对日依赖。





材料、零部件、设备产业是韩国对日贸易逆差的主要所在。2018年，韩国从日本进口总额为546亿美元，其中材料、零部件、设备所占比重达68%。去年对日贸易逆差总额241亿美元中，224亿美元（约93%）发生在这一领域。在历届政府的不懈努力下，韩国材料、零部件、设备领域实现了令人刮目相看的增长，生产规模从2001年的240万亿韩元增至2017年的786万亿韩元，同期出口额也从646亿美元猛增至3409亿美元，贸易收支方面实现了2001年9亿美元逆差到去年1375亿美元顺差的逆袭。韩国取得的成就举世瞩目，但由于未能实现核心技术和零部件国产化，在技术领域仍对日本存在较强依赖。2017年，韩国材料、零部件、设备等自给率仅为65%左右，相当于在2001年的水平原地踏步。其中，半导体、显示器等精密产业自给率甚至未能达到50%。政府此次推出综合对策，希望借此契机解决上述根深蒂固的问题。对策包括确保风险较大项目的供需、为研发（R&D）及企业并购（M&A）提供支援、提供财政、减税优惠等支持。





材料、零部件、设备等是制造业核心生产要素，需投入大量时间和努力进行开发，最重要的是要有技术支持。技术难度和精密度越高，获得技术转让越困难，这也是其间政府及企业不懈努力却未能摆脱对日依赖的主要原因。因此有观点指出，此次强化对策若要取得成果，需要政府有长远的眼光并且提供长期支持，以及保持政策的一贯性。