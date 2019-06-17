你身边的“呼吸道医生”—— 韩国“Breathings”公司

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韩国企业的新想法给全球经济带来了新的变化。今天节目里，我们将带领大家共同走进韩国“Breathings”公司，他们将肺部健康管理与物联网技术相结合，成功开发出了肺部健康管理平台，让我们与公司首席执行官李仁表（音译：이인표）先生一道聊一聊他们公司。





三星电子公司的内部创业培育计划让人大吃一惊。在无数的项目中，李仁表先生表现出对呼吸相关项目的兴趣。基于当地医务人员提出的一个新想法，他开发了一个系统，在将呼吸能力和速度传送给医生之前，对其进行测量和记录。





当人们在家发烧时，他们用体温计测量体温。当他们发高烧时，他们可以选择去医院看医生。但当他们有呼吸问题时，即使他们咳嗽或有痰，他们也不会认真对待。直到他们咳嗽太久，才去做肺部检查。正是注意到这一点，李仁表先生打造了一个系统，将用于肺部检查的设备与智能手机应用程序连接起来。他的发明得到了三星电子公司内部创业发展计划的支持。他与他的两位同事尹基相（音译：윤기상,）和宋昌镐（音译：송창호）共同成立了韩国“Breathings”公司，并开发了一种基于物联网的肺部健康管理解决方案。这种设备使用方便，任何人都可以在家里轻松准确地检测自己的呼吸能力。目前，该产品主要用于检查肺功能，但公司计划将其与医院诊疗联系起来，以帮助更多呼吸道疾病患者。





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世界卫生组织下属的国际癌症研究机构将室外空气污染和颗粒物列为导致癌症的主要环境因素。已知超细粉尘颗粒会影响肺功能，增加呼吸系统疾病发生和恶化的风险，甚至会导致死亡。但是，在肺功能丧失50%之前，人们几乎感觉不到呼吸困难。即使是X光照片也不能发现疾病。因此，越来越多的人要求将肺功能检测纳入国家健康筛查计划。随着超细粉尘问题的日益严重，降低粉尘污染已成为当前的难题。许多人还通过相关测试提出了早期诊断肺部疾病的必要性。如果他们的观点被接受，就可以在促进肺部健康方面发挥重要作用。韩国“Breathings”公司在海外市场已经得到广泛认可。





韩国“Breathings”公司将于9月在柏林举行的世界三大消费电子产品展之一的“IFA”上推出新产品。





韩国“Breathings”公司挑战了相当陌生的呼吸领域，并开发了一种新的医疗设备。公司名称“Breathings”是“呼吸”和“事物”两个英文单词的组合。韩国“Breathings”公司希望能提供与呼吸相关的各种有用的解决方案。我们非常期待他们能够不断创新，为全世界的人们带来福音。