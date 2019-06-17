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在日本针对韩国的出口限制以及美中贸易战的影响下，韩国面临着越来越大的贸易压力。另外，美国总统特朗普声称，世界贸易组织有必要改变发展中国家的地位规则。美国还决定对从韩国进口的石油管道征收反倾销税。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学国际研究生院的金光硕（音译：김광석）教授，与他共同聊一聊美国对韩国钢铁贸易所施加的压力。





美国将所谓的“特定市场情况”作为其调整关税的基础。根据这项制度，美国商务部在认定某一特定出口商提交的文件不充分时，可自由设定税率。





正如韩国汉阳大学国际研究生院金光硕教授的介绍, 美国商务部上个月决定对韩国的石油管道征收高达39%的反倾销税，这低于2月份关税审查中所提出的59%的关税，但比上一年度审查中所设定的税率高出1倍多。去年，韩国对美国的石油管道出口总额达到3.5亿美元。上调关税预计将给韩国中型钢铁企业带来沉重负担，这些钢铁企业在韩国的石油管道生产中占据举足轻重的地位。与此同时，在美国未能遵守世贸组织的裁决后，韩国正寻求对特定类型的规模达3.5亿美元的美国产品征收惩罚性关税。此前，美国将韩国石油管道的关税上调至最高29.8%。世贸组织做出有利于韩国的裁决已经一年多了，声称美国违反了世贸组织协议，但美国还没有解决不公平的关税问题。除了华盛顿的反倾销税外，韩国还面临另一个下行风险。





目前，韩国仅在农业方面享有“发展中国家”的地位，因此韩国可以对进口大米征收500%以上的关税，尽管韩国是世贸组织成员国，但可以保护本国的农业。不过，特朗普现在认为，将这一地位给予一个人均收入超过3万美元的富裕国家和世界十大出口国之一以及20国集团成员国是不公平的。简而言之，特朗普正在向韩国施压，要求停止保护韩国国内农业产业。





7月26日，特朗普总统要求美国贸易代表采取一切必要措施，防止富裕国家从世贸组织发展中国家地位中获益。特朗普的主要目标是中国，但他也提到了韩国、墨西哥和土耳其，这些国家都是20国集团成员国，也是经济合作与发展组织成员国。他补充说，如果世贸组织在90天内没有在这方面取得任何实质性进展，美国将自己采取行动，不再将有关国家视为发展中国家。





韩国可能会失去发展中国家地位。如果韩国不再享受关税或补贴待遇，其他发展中国家将有更多的出口机会。即使韩国可能保持在世贸组织的地位，美国也可以退出贸易组织，对韩国进行一对一的攻击，就像其在贸易战中对中国商品征收25%或10%的关税一样。





世贸组织给予发展中国家特殊待遇，以争取这些国家的参与。具有这一特殊地位的国家享有各种优势，包括更长时间地执行世贸组织条约或给予优惠待遇。虽然发达经济体承诺在10年内将农业关税税率降低50%至70%，但发展中国家同期将降低33%至47%。对于特定项目，发展中国家在配额内享受较低的关税，甚至是关税豁免。目前，韩国允许对进口大米征收高达513%的关税，并每年向当地农民提供大约12亿美元的补贴。然而，如果韩国失去发展中国家地位，这些特权也将被剥夺。华盛顿方面日益增长的贸易压力给韩国经济蒙上了一层阴影，韩国经济一直努力应对美中贸易争端以及日本对韩国出口限制所带来的影响。





根据世贸组织4月份发布的一份报告，长期的全球贸易战将导致2022年世界GDP和全球贸易的下降。经济衰退预计将对韩国的GDP造成严重打击。今年上半年韩国的出口下降了8.5%。但在美中贸易战和韩日贸易冲突不断加剧的情况下，这一数字可能会进一步扩大至20%。鉴于韩国是出口导向型经济，出口量的减少必然会对韩国的经济增长产生负面影响，这是一个令人担忧的情况。





世贸组织的报告评估了美中长期贸易争端的潜在影响。除了全球经济前景黯淡外，韩国还必须应对其他各种不利因素。衡量当前和未来商业状况的综合指数出现下跌，这是3个月来首次出现下跌，表明韩国当地经济将持续放缓。在经济不确定性不断增加的情况下，韩国企业需要对其商业战略进行大幅调整。





到目前为止，韩国在出口方面过于依赖中国和美国。现在是时候将其出口目的地扩大到新兴市场，这样韩国就不会受到世界两大经济体之间冲突的影响。韩国也需要获得更多的替代品，而不仅仅是将日本作为关键材料的供应商，力求稳定供应链。通过结构改革，韩国应该将危机变成一个机会。





在一系列的风险因素和世界范围内日益增长的保护主义趋势中，韩国经济前景依然严峻。为了承受日益加剧的贸易压力，韩国应在实现进出口目的地多元化的同时，灵活有效地应对对外贸易环境。