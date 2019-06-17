韩国政府和央行召开紧急宏观经济金融会议

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韩国政府和韩国银行7日召开宏观经济金融会议。通常来讲，由企划财政部第一次官主持宏观经济金融会议，但经济副总理、韩国银行总裁、金融委员长、金融监督院院长也出席了此次会议，这在2017年9月4日的会议后尚属首次。

当天的会议就日本将韩国移出“白名单”、美国将中国列为汇率操纵国等进行了讨论。韩国经济及金融部门首长在会议中一致强调维持市场稳定的重要性，并决定在外汇市场出现动荡时，先发制人地果断采取稳定化措施，同时竭尽全力促进投资和出口增长，为经济注入活力，克服经济危机。韩国银行还强调与政府保持密切合作的重要性。

近期，韩国股价指数创下3到4年来的新低，此后虽然出现反弹，但整体上仍未趋稳。且1美元兑韩元汇率时隔3年再次突破1200韩元。在股市稳定政策方面，最为引人关注的是限制卖空措施。有关当局表示，已对加强卖空限制进行充分研讨，任何时候都可投入实施。但人们对外汇市场稳定化方案有些担忧，如果介入外汇市场，可能会被贴上汇率操纵国标签。对此，洪楠基表示，不用担心韩国会被疑进行汇率操纵，首先，如果失衡严重，国际社会允许进行细微调整；其次，韩国已确保介入外汇市场的透明度，从今年3月起定期公开介入外汇市场相关情况；最后，韩国政府在此过程中与美国保持了密切协商。

在日本限制对韩出口问题上，韩国政府已发布综合应对方案。对此，洪楠基表示，能与日本协商解决问题最好，但短期内政府将积极采取措施保护韩国受害企业，为这些企业提供支援。