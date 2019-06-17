驻韩美军防卫费分担问题再起纷争

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特朗普宣称韩国同意分担更多防卫费与事实不符可视为其特有表达方式带来的结果。特朗普在推特上说已经与韩方就韩国分担更多防卫费达成协议，但是有关防卫费分担额的协商尚未开始。对于防卫费的性质，特朗普说，韩国分担防卫费是为了防御北韩，但实际上美国在韩国驻军的主要目的之一是为了牵制中国，且这在美国的印度太平洋战略上占据重要比重。





有分析认为，特朗普之所以如此表态是为了在日后的防卫费协商中占据有利地位。特朗普已多次公开表示美军驻守韩国并未得到任何利益，他认为韩国是个富裕国家，理应负担更多的防卫费，美国投入庞大的费用，却未得到利益。但这种主张完全忽略了历史背景、战略意义、美国的利益等事实。特朗普并未在推特上具体表明美国要求的数额，据部分报道称，美国白宫国家安全事务助理博尔顿在访韩期间曾要求韩国将防卫费上调至50亿美元，50亿美元为今年度韩方防卫费分担额的数倍。预计美国不会实际提出这种超乎常理的要求，但将提出超过韩方接受程度的要求。





此前，防卫费分担额每5年确定一次，然后每年根据物价上涨率进行调整。特朗普打破了这种惯例，改为每年进行协商和调整。今年，韩方防卫费分担额上调了8%以上，大为超过了物价上涨率。不仅韩国承受防卫费大幅增加的压力，北约和日本等美国的其他同盟国和组织也均被施压。鉴于特朗普再次公开提及驻韩美军防卫费，今后必将加大对韩施压力度。