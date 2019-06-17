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最近表示将同地区内同盟就美国在亚洲部署陆基中程导弹一事进行讨论的美国新任国防部长马克·埃斯珀8日访问韩国。就任后首次出访韩国的埃斯珀防长将与韩国国防部长官郑景斗举行韩美防长会谈，就当前安全形势进行讨论。





在北韩对韩美两国举行联合军演深感不满并发起多次武力挑衅的情况下，美国要求韩国加入其主导的霍尔木兹海峡联合军事行动，且8月2日美国正式退出1987年与俄罗斯签署的《中程导弹条约》后，要求在亚洲国家部署中程导弹。此外，韩美两国间还将就防卫费分担问题进行协商，韩国和日本间的贸易摩擦也延伸至安全领域。因此，美国新任防长埃斯珀在访韩期间，将与韩方就上述问题进行讨论。





当地时间7月23日，美国参议院投票表决通过对埃斯珀的防长任命，且埃斯珀在就任防长后没过多久就出访亚洲，从而引起国际社会密切关注。8月4日，韩国国防部表示，美国防长埃斯珀在此次访韩期间，将与韩国防长举行双边会谈，就韩半岛安全形势与韩半岛无核化及其相关合作方案交换意见。





去年，北韩以韩美两国不举行联合军演为条件，承诺不再进行核试验和试射中远程及洲际弹道导弹。迄今为止，北韩发射的都是短程弹道导弹，因此美国认为北韩未破坏协议。但是从其射程来看，对韩国造成直接威胁，因此韩美两国防长有必要就此进行磋商。问题是韩美两国将重点放在重启美北无核化工作协商上，为营造重启美北无核化工作协商的氛围，即使北韩试射的是对韩国构成直接威胁的短程弹道导弹或北韩主张的新型控制火箭炮，韩国政府也难以作出敏感反应，严正以对。





在访韩之前先访问日本的美国防长埃斯珀8月6日表示，在此次访问两国期间，将就北韩问题进行讨论，同时美国仍将为重启美北无核化工作协商作出努力。最近，中东霍尔木兹海峡问题成为美国对外政策的重大课题，因此美国防长埃斯珀在此次访韩期间，有可能提出向霍尔木兹海峡派兵问题。与此同时，当地时间8月3日在澳大利亚提及的美国在亚洲部署陆基中程导弹问题也备受关注。





该问题正巧在埃斯珀防长计划出访亚洲时浮出水面，且美国刚退出《中程导弹条约》，因此不知能否立即在亚洲部署中程导弹。过去，美国在部署萨德反导系统时，首先在美国领土关岛进行部署，之后在日本两处进行部署，最后才要求韩国部署萨德反导系统，因此埃斯珀防长虽然表示要在亚洲部署中程导弹，但不知在此次访韩期间，是否向韩方提出具体要求。对此，专家认为部署中程导弹并非埃斯珀防长此次访韩的主要目的，因此埃斯珀防长在此次访韩期间有可能不谈及在韩国部署中程导弹问题。





8月5日，韩国国防部表示，韩美两国从未就部署中程导弹问题进行讨论。但是中国官方媒体报道称，在韩国部署中程导弹将比部署萨德反导系统时引起更大波澜，这意味着有可能引发第二次萨德事态。此外，在韩日贸易摩擦延伸至安全领域，韩国表示有可能废弃《韩日军事情报保护协定》的情况下，美国防长埃斯珀在与韩国国防部长官郑景斗举行会谈时，也有可能讨论这一问题。





美国政府已经表示希望继续保持《韩日军事情报保护协定》，但是该问题是韩日两国间的问题，美国政府将难以积极介入其中。在此问题上，韩国政府有可能考量美国政府的立场，但是最终将独自做出决定。由于韩日两国在美国推进东亚战略和印太战略等需要韩日两国积极配合的情况下出现分歧和摩擦，因此美国防长埃斯珀在此次访韩期间，有可能积极说服韩方不要废弃《韩日军事情报保护协定》。





日本媒体报道，8月7日美国防长埃斯珀在与日本首相安倍晋三举行会谈时，要求日方保持《韩日军事情报保护协定》。在此情况下，如果韩国国防部长官郑景斗作为日本将韩国移出“白名单”的应对措施，表示有意废弃《韩日军事情报保护协定》，不知埃斯珀防长会作出何种反应。此外，在美国总统特朗普特别关心的驻韩美军防卫费分担问题上，美国防长埃斯珀将持何种立场也引人关注。





据悉，美国总统国家安全事务助理博尔顿上月访问韩国时，曾要求韩国为驻韩美军支付50亿美元的防卫费，这是韩国目前支付10亿美元防卫费分担额的5倍。目前，韩国政府除了向驻韩美军无偿提供用于军事基地的土地外，还支付50%的驻韩美军防卫费。在此情况下，如果韩国支付50亿美元，其金额为驻韩美军所需费用的2.5倍，因此美国并非真的要求韩国支付50亿美元，而是想在今后的协商中争取更多的防卫费分担额。去年，美国要求韩国承担100%的驻韩美军经费，但是协商结果，韩国承担的驻韩美军经费增加了8%。不论如何，韩美两国将和过去一样通过个别协商决定驻韩美军防卫费分担问题。





总之，在韩半岛及东北亚安全局势变幻莫测的情况下即将举行的韩美防长会谈吸引着相关国家的目光。