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有人说，北韩是平壤共和国，其原因在于平壤作为北韩的首都，城市基础设施趋于完善，且平壤市民能享受北韩当局给予的特别待遇。那么，北韩为何如此重视平壤，平壤市民的实际生活情况又如何呢？





北韩将平壤定义为主体思想革命的圣地、北韩人民的心脏、共和国的首都。北韩之所以要将平壤打造成世界一流城市是因为以北韩的经济情况难以实现各城市均衡发展，因此北韩将重点放在首都现代化建设上，以塑造及宣传北韩的良好形象。此外，这还与平壤是“领袖所在地”，即北韩最高领导人居住的地方有直接的关系。平壤是“领袖所在地”，而“领袖所在地”必须有别于其他地方。总之，北韩基于这两大原因，致力于将平壤打造成世界一流城市。





在“北朝鲜临时人民委员会”成立的1946年，平壤脱离平安南道成为“平壤特别市”，其后改称为“平壤直辖市”，并成为北韩政治、经济、社会、文化中心。平壤曾是高句丽的首都，高丽时代被称为“西京”。1975年，北韩国家主席金日成下令被推戴为其接班人的长子、时任北韩劳动党中央政治局委员金正日重新规划建设平壤，1998年颁布了《平壤市管理法》。该法赋予平壤多种特权。《平壤市管理法》规定，优先向首都平壤投入资金物资，将其打造成革命的首都、世界一流的城市。也就是说，将全国劳动力和资金物资重点投入首都建设，并让平壤市民享受其优惠。此外，北韩深受经济困难、物资短缺之苦，但是工厂和企业所生产出来的优质产品必须优先供给首都平壤。特别值得一提的是，上世纪90年代“苦难行军”后，北韩的配给制度几乎崩溃，但是平壤市民还能得到部分配给。总之，平壤市民能优先享受物质方面的优惠。





平壤是北韩政权的象征、革命的心脏，也是对外炫耀其富足繁荣的城市。因此，北韩当局在实施《平壤市管理法》的同时，还向平壤居民们发放了具有特权的市民证。一般来说，其他地区的居民要进入首都平壤，必须在所在地申办特别旅行证，但是持有平壤市民证的平壤居民不需另办旅行证也能到周边地区去旅行。此外，平壤的电力供给也优先于其他地方。上世纪90年代100多万北韩居民因大饥荒而饿死的“苦难行军”时期，平壤的电力供给从未中断过。但是这种特权伴随着义务。





《平壤市管理法》规定，平壤市民要成为全国模范。因此，比起其他城市，平壤市民被动员的次数和日数远远多于其他城市居民。举例来说，韩国总统文在寅和中国国家主席习近平访问平壤时，10多万平壤市民夹道欢迎，他们都是被动员的。此外，参加大型集体操演出的学生也都是被动员的。如果躲避、拒绝或行为不端，有可能被驱逐到平壤以外地区，因此平壤市民们无不如履薄冰般战战兢兢，严守纪律，唯命是从。总之，在平壤生活就要承担这种义务。访问北韩的大多数外国人都说平壤特别干净，打扫卫生也是平壤市民的义务之一。平壤各“人民班”都有被指定的清扫区域，在举行国际活动或外宾访问平壤之前，各“人民班”必须完成清扫任务。参加大型集体操演出的学生们必须暂停学业，以好几个月的时间进行排练，上班族也在有活动的时候随时被召唤参加。尽管如此，由于平壤市民被给予许多特权，比其他地方居民更效忠于党和领袖。平壤市民必须具备如下条件：出身成分好、效忠于党和领袖、没有犯罪记录等。通过上述筛选过程留在平壤，效忠于北韩政权的党政军干部、优秀党员和新兴富裕阶层“钱主”也提升了平壤的生活水平。





生活在平壤的北韩富裕阶层都住在景观优美的大型豪华公寓楼里，吃的是一顿高达300美元左右的高级套餐。过去，平壤市民不太关心名牌服饰，但是进入2000年后，平壤市民开始购买外国著名品牌，化妆品爱用字母C开头的品牌，运动服爱穿字母A或字母N开头的品牌。此外，还乐于购买从国外进口的运动器具。目前，平壤也有提供减肥瘦身服务的体型管理中心和大型娱乐中心。因此，和平壤高层人士同行，真不知这里是北韩还是韩国，令人产生错觉。如此这般，平壤的富裕阶层能够享受高级奢华的生活。





2016年，美国《华盛顿邮报》在介绍北韩富裕阶层日常生活时，使用了“平哈顿”这一新造词。这作为“平壤”和“曼哈顿”的合成词，比喻平壤富有阶层的奢华生活超乎人们想象。此外，平壤的市容也变得华丽壮观。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，2013年建成银河科学家大街，2014年建成卫星科学家住宅园区，2015年建成未来科学家大街，2017年启动“平壤速度战”，以短短1年的时间建成了70层公寓楼等高层建筑物林立的黎明大街。平壤市民的穿着打扮和生活方式也发生了变化。过去，平壤市民穿着划一，黑白搭配，但是现在不难看到身穿华丽服装、脚穿高跟鞋的女性，在街上使用手机通话和搭乘出租车的人也随处可见。但是随着城市的快速发展，平壤的贫富两级分化现象也日趋严重。





随着经济的市场化，贫益贫富益富的贫富两级分化现象成为北韩严重的社会问题，且平壤的情况最为严重。北韩的富裕阶层大都住在平壤，但是北韩当局难以驱赶原先住在平壤但生活困苦的居民。因此，与其他地方相比，平壤的贫富两极分化现象看起来更为严重。目前，富裕阶层聚居在平壤中心地带，但是生活困苦的居民大都住在平壤市东郊和“寺洞区域”，这里是平壤的贫民区。此外，由于平壤的物价和消费水平高而让生活困苦的平壤居民产生相当的剥夺感。不论如何，与10年前相比，平壤的市容和平壤市民的生活确实发生了变化，但也显露出贫富两极分化等社会的黑暗面。因此，平壤可说是反映北韩现实情况的缩小版。





平壤以大同江为界，江北地区是劳动党和人民武力部等中央机构所在的富裕区，江南地区是劳动者群居的贫民区。也就是说，以贯穿平壤的大同江为界，江北地区和江南地区的贫富两级分化现象极为严重。





北韩以平壤市为主的实惠政策和部分引入的市场机制使其经济状况有所改善，但是若不实行根本性的经济改革措施，平壤及北韩各地区的贫富两级分化现象将变得更加严重，这将给北韩金正恩政权带来极大的负担。