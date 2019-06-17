日本“爱知三年展”叫停展示少女像引争议

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和平少女像在日本“爱知三年展2019”的展出被迫中断所引发的侵犯言论自由争议迅速发酵，多位海外艺术家和女性运动家亲自以少女像姿态拍照，表达对日本方面的强烈不满，这场运动引发各界关注。





本月4日，活动主办方在展示有象征日军慰安妇受害者的“和平少女像”展区入口设置围栏，禁止观众进入，导致展览被迫中断。“爱知三年展”是每3年在日本举行的最大规模国际艺术庆典。为激发当代日本人对“言论不自由”现象的共鸣，活动主办方企划该展览，象征日军慰安妇受害者的“和平少女像”便在此展出。展览自本月1日开幕起便遭到右翼团体恐吓及日本政府官员的全面施压。3日，活动执行委员长、爱知县知事举行记者会，表示从当天起禁止包括少女像在内的“表现的不自由展，从此以后”展览。就在官方宣布该消息前，展区吸引众多观众来此观展。展览被叫停后，官方在展区入口设置围栏并加强警力。不少慕名而来的观众只能隔着围栏拍摄展区。

此消息一出，不仅引发韩国舆论的强烈反弹，日本知名艺术家也表示强烈愤慨。为表达对日本方面的抗议，参展的所有韩国艺术家一致决定撤展。抗议停止展出的韩国艺术家们认为，主办方以组委会的难处和安全问题为由，关闭了令安倍政府和右翼势力感到“不快”的展览，此举严重损害了言论自由，是日本民主主义的倒退。更有人感叹，日本此举是宣告言论不自由，作为国际艺术庆典的“爱知三年展”已经走向末路。参展的72名艺术家发表声明，强烈抗议日本政治家的暴力介入和封锁展览场地的威胁恐吓。





不仅如此，抗议浪潮还扩散至社交媒体。多位海外艺术家和女性运动家亲自以少女像姿态拍照，表达对日本方面的强烈不满，掀起声援运动。照片中，这些女性坐在椅子上，双目注视前方，双手放在腿上，旁边摆放一把空椅，和实际的和平少女像十分相似。不少日本媒体也批判政府和右翼势力的威胁和恐吓，日本P.E.N CLUB发表声明，称应继续展出和平少女像。





和平少女像展览被迫叫停，意味着日本对历史赔偿判决的报复已经超越出口限制，正扩大至文化领域。有声音指出，相关问题若持续发酵，将践踏民主主义的根基——言论自由，是绝对无法容忍的，日本反而向国际社会证明了针对韩国的措施是拙劣的报复行为。