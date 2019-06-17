中国被指定为汇率操纵国 对韩国经济影响引关注

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为应对日本政府将韩国排除在“白名单”之外和美国财政部将中国指定为汇率操纵国等引发的市场动荡，韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基7日出席紧急宏观经济金融会议，称最近金融市场波动性加剧是国内外风险因素短时间内累加导致，政府将采取可行对策，果断进行应对。

本次会议对美国6日将中国指定为汇率操纵国、美国和欧洲股市暴跌后引发韩国金融市场较大波动的情况进行了分析，并讨论了应对方案。会议通常由企划财政部第一次官主持，而本次除了洪楠基亲自上阵外，韩国银行（央行）行长李柱烈、金融委员长崔钟球和金融监督院院长尹硕宪等韩国各金融部门负责人也均有出席，这在因北韩进行第6次核试验而于2017年9月4日举行会议以来尚属首次。洪楠基在会上表示，将最大限度地维护金融市场稳定，采取可行对策制定股市供求稳定方案，放宽公司股购买限制以及加强卖空限制等。对于外汇市场，洪楠基强调，若市场发生较大波动，将果断采取先发制人的市场稳定措施。他还表示，外部条件虽然艰难，但下半年仍将尽全力恢复投资和出口，以此刺激经济，渡过难关。央行行长李柱烈也在会上强调，将同政府一道为稳定金融市场作出不懈努力。





由于人民币兑美元汇率“破7”，美国将此视为中国操纵汇率，因此将中国列为汇率操纵国。但分析认为，美国将中国列为汇率操纵国的根本原因是愈演愈烈的美中贸易摩擦。此前，美国政府宣布对价值3000亿美元的中国产品加征10%的关税，中国随即采取反制措施，宣布叫停美国农产品进口。若被指定为汇率操纵国，美国可以要求有关国家纠正汇率低估以及过度贸易顺差等问题。倘若相关国家在1年内未对上述要求作出回应，美国可限制本国企业在相关国家进行投资、限制该国在美国的采购招标以及受到国际货币基金组织（IMF）进一步监督等制裁。至此，美中贸易摩擦转型为“汇率摩擦”。有声音认为，若美中两国争端按此情形发展下去，第三季度全球经济恐将陷入停滞局面。也有专家担心，美国将以中国为起点，将其他国家指定为汇率操纵国。





美中贸易摩擦正给韩国带来负面影响。美国与中国是韩国第一和第二大贸易对象国，尤其是韩国向中国出口大量中间产品，因此美中贸易摩擦直接影响韩国出口。加之半导体景气不振，日本将韩国排除在“白名单”外等不利因素接踵而至，且韩国还被美国列入汇率操纵观察对象国名单。对此，洪楠基表示，韩国经济基本面不同于以往，不仅十分稳固，且汇率介入情况公开透明，要警惕防止过度不安情绪扩散。