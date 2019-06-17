韩日限贸摩擦现缓和迹象

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日本宣布对韩国采取限制出口措施后，两国关系持续紧张。但在日本发布的《出口贸易管理令》中，未针对韩国新增个别许可类别，同时还批准日企提出的申请，同意向韩国出口部分受限制的核心材料。因此有观测认为，韩日矛盾或出现“缓和迹象”。相关行业虽对此表示期待，但仍不敢掉以轻心。

日本经济产业省7日颁布《出口贸易管理令》修正案，韩国被移出出口一揽子许可对象国“白名单”。与该管理令一同发布的还有实施细则——一揽子许可处理要领。实施细则中除日本此前发布的限制对韩国出口的半导体3种核心材料外，并未新增须申请个别许可的产品。也就是说，日本当局并未让韩日关系持续恶化。同时，日本政府保留“特别一揽子许可制”。该制度指在日本的1120个战略物资中，在857个非敏感类项目上，针对得到日本政府认可的企业以3年为单位发放许可。也就是说，若日本出口企业得到日本政府的“合规管理”（CP）认证，即可享受为期3年的“全面许可”待遇。简单来说，若韩国企业与获得合规管理认证的日企进行交易，那么韩国犹如在“白名单”中一样，享受为期3年的优待。但与“白名单”相比，一揽子许可对象较少，程序也更为复杂。

不仅如此，日本政府还准许向韩国出口限制项目之一的光刻胶。此前有报道指出，日本政府批准部分限制出口对象出口至韩国。对此，韩国国务总理李洛渊8日主持召开国政悬案检验调整会议时表示，日本对韩实施出口限制措施后，首度准许向韩国出口EUV光刻胶。此前7月初，日本开始限制制造半导体和显示器所需核心材料氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体核心材料光刻胶（Resist）和高纯度氟化氢(Eatching Gas)对韩出口。此后，上述材料均未出口至韩国。此外，日本还准许最近向位于中国陕西西安的三星电子存储半导体工厂出口氟化氢。

日本发布管理令修正案并公布实施细则之所以备受关注，还有一个原因是通过追加出口限制项目，可评估韩国产业所受损失。首先，由于日本并未针对韩国新增受限项目，且保留特别一揽子许可制度，因此暂时不会对韩国半导体和显示器以外行业造成冲击。日本政府准许部分受限项目对韩出口的做法也值得肯定。但有声音指出，不能因认为韩国企业损失规模不会扩大而掉以轻心。韩国产业部方面表示，因为该制度是在将韩国排除在“白名单”后实行的，因此很难判断日本是否避免与韩国加深矛盾。对于如何操作实施细则，采取何种措施，还有待观察。





另外，韩国总统文在寅8日在出席国民经济顾问会议全会中强调，韩日限贸纠纷不利于两国经济和民众，敦促日本尽快撤销不当的出口限制措施。