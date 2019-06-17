文在寅改组内阁 更换8名部长级官员

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文在寅总统9日改组内阁，更换8名部长级官员。





在此次内阁改组中，最为引人关注的是法务部长官人选。文在寅提名前青瓦台民政首席秘书曹国为法务部长官。这被解释为文在寅政府展现出完成司法改革的意志。但也有部分人认为，此次内阁改组反映出文在寅彻底掌握检察机构的意愿。对此，青瓦台发言人高旼廷强调了曹国关于权力机构改革的信念和推进力，称期待曹国能够完成检察改革、法务部与检察厅脱离等国政课题。





此外，农林畜产食品部长官李介昊、科学技术信息通信部长官俞英民、女性家族部长官陈善美等计划参加明年国会议员选举的各部门长官也被更换。文在寅将专家和官员出身人士提名为上述部门新任长官，以切实推进政府工作。





另外，共同民主党议员李秀赫被提名为韩国驻美国大使也引人关注。此前，韩国总统统一外交安保特别助理文正仁一度被视为该职最有力候选，但文正仁本人表达了不出任意愿。李秀赫是1975年通过外务考试的资深外交官，曾历任外交通商部次官，具有丰富经验，且能力出众。





可以说，青瓦台此次内阁改组的三大关键词为国会议员选举、曹国以及国政动力。青瓦台计划通过此次改组，保持国政动力，为赢得明年国会议员选举作努力，而曹国是覆盖这些所有计划的核心关键，因为改革和掌握检察机构将是上述所有计划的基础。在野党已将文在寅提名曹国为法务部长官视为“宣战”，预计曹国人事听证会恐不顺利。