导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：全素润（首尔市城市品牌担当官）





韩国首都首尔素有国际大都市的称呼，在众多城市魅力之中，首尔的交通总是被世人喜闻乐道的。凡是来过首尔的人都为首尔便利而清洁的交通而赞叹。喜闻首尔市为了进一步改善交通水准又开始实施新的计划。本期节目有请首尔市政府城市品牌担当官的负责人全素润主务官为我们介绍一下近来首尔市退出的新的交通政策。









南：您好！请先自我介绍一下吧？

全：大家好，我是在首尔市政府负责首尔市对华城市推广的全素润。 我现在在首尔市政府城市推广部门工作，主要向华语圈国家和地区推广首尔这座美丽的城市，同时宣传首尔市的优秀政策。

南：请介绍一下首尔市制定新政策的根据是什么?

全：一种是学习其他国家的先进政策的方法，比如4月到10月的每个周末在首尔市汉江公园举行的“夜猫子夜市”,就是借鉴中华圈国家的经验，丰富民众的夜晚文化生活。另一种是在世界大趋势下，首尔市作为国际大都市而在推动相关政策。比如环保问题，首尔市从今年起全面禁止携带外带咖啡、外卖餐饮等一次性纸杯或塑料产品进入市政府办公楼，在市政府楼内开会时禁止职员使用纸杯子。市政府率先推动这些政策，让市民也积极参与。

还有一种很重要的方式就是听取市民的声音。市民们有时候会觉得在某些方面市政府未考虑得很周到，这时候就会通过各种途径向首尔市提出意见或者建议等，市政府就会根据这些内容去做调查，然后制定相应的政策。

南：那么市政府都有哪些方式了解民意呢？

全：最常用的还是网站和电话。首尔市政府网站有网上信访功能，可以通过打字或传照片的方式留言，并且可以拨打首尔市热线120咨询有关内容，负责该内容的公务员直接回复。网站和电话都提供外语服务，不管是在韩居住的外国人还是外国游客都不用担心语言不通的问题。

市政府大楼外壁上挂有超大的屏幕，首尔市民还可以公开留言提出建议。首尔市在不久前开设了民主主义首尔网站，市民可以随时在网站向首尔市政府提出建议，必要时还可以在公开场所举办讨论会。对某个建议有5000名市民参与的话，市长将对此亲自作出回答。比如由市民的提议后制定的“首尔市公共卫生巾支援政策”最近还荣获联合国公共服务奖。

南：近来主要有哪些便民热点新政策呢？

全：最近的热点政策是首尔市将构建四通八达的自行车高速公路。长久以来，工业化时代在制定道路交通政策时均优先考虑机车，如有剩余空间才会建设人行道，首尔市宣布将彻底颠覆这一方式，启动“步行亲和城市新战略”。也就是今后将优先考虑步行和自行车，其次是共享汽车和电动车等环保未来型出行方式、地上停车场、公园，最后将剩余空间用于机动车道。

此次自行车高速公路旨在建设自行车专用道等相关设施，将自行车与汽车分离，以便市民可以更快速、安全舒适地享受骑行的乐趣。现有的自行车道路网均属于在机动车道旁划分部分空间的附属设施，缺乏稳定性，而此次自行车高速公路构想的最大不同就在于采取物理方式分离机动车和行人，建设自行车专用车道。未来将利用地上建筑或道路上的创新空间，以符合首尔市交通哲学（以人为本的道路空间）和城市建筑特色的形式推进建造顶篷式、隧道式等自行车高速公路。









南：自行车道路的这个新政策推出的背景是什么呢？

全：朴元淳市长今年七月巡访了哥伦比亚波哥大，并考察了当地自行车道的情况。波哥大自行车车道始于1982年，是全球规模最大的无车街道，这一点给了我们很大的启发，首尔市要构建连接首尔各地的自行车高速公路。全面扩大“无车街道”，推进在游客们较为集中的梨泰院旅游特区或南大门传统市场等地特别设置“无车区”，并计划日后将此政策扩大至三成洞周边等江南地区。潜水桥、广津桥等汉江桥梁也将会定期设定为“无车大桥”。

南：韩国人对自行车好像还不是很熟悉, 尤其对它的交通功能还不习惯吧?

全：是的。在韩国人看来自行车还只是一种运动器具，晚上到汉江边上可以看到很多人在骑自行车锻炼身体。过去，首尔因地形和道路问题，很少有人把自行车视为交通工具。但是自从首尔提出“步行亲和城市战略”之后，在地铁站公交车站和生活圈附近集中设置了公共自行车“叮铃铃”的租赁处，让自行车成为连接大众与公共交通的纽带。

南：对这个新政策首尔市期待的目标有哪些呢？民众的反应如何呢？

全：每次推出新政策时，都有担忧又有期待。这次也如此，有人担心机动车道渐渐变少，交通会变得拥堵；但很多人也很期待，因为骑自行车从江南区到首尔市中心只需30分钟。自行车道增加，骑自行车的人自然就会多起来，开车的人少了空气自然会变得清新。