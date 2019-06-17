7月全球粉丝舞蹈模仿榜出炉 金请夏《Snapping》夺冠

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全球韩流网络视频媒体Amazer日前评选出全球韩流粉丝模仿最多的K-Pop舞蹈歌曲，金请夏的《Snapping》成为冠军。

《Snapping》是金请夏6月发行的新专辑《Flourshing》的主打歌。歌曲旋律朗朗上口，节奏感强烈，且舞蹈编排赌具魅力，因此吸引了大量韩流粉丝模仿，在全球范围内掀起了《Snapping》舞蹈热潮。

榜单第2位是G-IDLE发行不就的歌曲《Uh-Oh》。歌曲是一首典型的90年代风靡的复古风格的歌曲。《Uh-Oh》尤其受到欧洲韩流粉丝的青睐，众多欧洲舞者及舞团都模仿了该舞蹈。

不久前正式solo出道的全昭弥的歌曲《Birthday》排在榜单第3位，作为全昭弥的出道歌曲，就能够在全球范围内受到如此多歌迷的喜爱，可见其人气之高。

之后排名第4、第5位的分别为Red Velvet新歌《Zimzalabim》以及GFRIEND的《Fever》。由此可见，韩流女团及女歌手的歌曲，依旧是全球舞蹈爱好者更爱模仿的音乐。

视频媒体Amazer会搜集全球韩流内容物主播的各类与K-Pop有关的视频，包括舞蹈、对口型翻唱、自拍、Vlog等，综合统计分析全球K-Pop流行趋势。