恋情真真假假：姜丹尼尔、志效，张娜拉、金南佶，金希澈、MOMO

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过去一周，韩流娱乐圈频频传出明星、爱豆婚恋传闻，其中真真假假，马上带您简单回顾。





姜丹尼尔、志效恋情坐实

本月5日上午，某媒体曝光了志效驾车前往姜丹尼尔家的照片，称2人为恋人关系。根据该媒体的报道，姜丹尼尔与志效是去年在一位演艺界前辈的介绍下相识，并逐渐发展成为恋人关系。报道还说，两人平时1周至少约会1次，约会地点大多是姜丹尼尔的家。而且披露细节称，在志效结束国外巡演回国后的第二天以及姜丹尼尔solo专辑发行前一天，2人均有见面。

就此2人的经纪公司最初持谨慎态度，最后，JYP方面首先证实了恋情，称“2人互有好感正在交往。”其后，姜丹尼尔方面也做出了相同的回应。

恋情坐实后，曾有报道认为2人的事业会受到影响。而姜丹尼尔的友人纷纷发声，力挺好友称“恋情从未影响他对音乐的热情”。





张娜拉、金南佶无稽婚讯

在姜丹尼尔和志效恋情曝光的同一天，张娜拉和金南佶的名字也出现在了热搜榜中。有消息称，2人将在11月完婚。张娜拉随后怒斥“无中生有”，否认了无稽婚讯。

张娜拉和金南佶的经纪公司在事后均对外表示：“结婚消息是恶意散布的谣言。”随后还有某媒体澄清称：“报道中所谓的金南佶和张娜拉结婚截图是合成的。”证明两人的婚讯为假消息。

张娜拉本人事后发微博表露心情称：“心情惨淡。无中生有捏造的文字不过一夜之间却被当作了事实，成为了谈资。毫无理由和根据，平白被捉弄的心情。甚至让我害怕这种事今后还会不断发生。没有。私下没见过面，也没有联系方式。”





金希澈、MOMO否认恋情

6日，金希澈与MOMO被传出正在交往。对此，Super Junior经纪公司SJ Label与MOMO经纪公司JYP第一时间双双否认恋情。

根据某媒体的报道，金希澈与MOMO是在2017年通过出演电视节目结识，并产生好感，最终确定了恋爱关系。对此，SJ Label方面解释称：“2人只是关系很好的歌坛前后辈关系，坊间所传的恋爱传闻并无事实依据。”

金希澈歌迷在看到绯闻消息后心情颇为轻松，很多网友笑言“希澈一场恋爱不可能谈2年”，以幽默的方式表达了对假新闻的不屑。