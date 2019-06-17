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一，盆栽用土。土，是植物赖以生长的基本物质条件，在各种因素中，土占首位。发财树生长对盆土的要求基本是以疏松肥沃的腐殖土较好。具体说，就是腐熟的沙性土壤，切忌生土。更不可用栽植肉质根系的腐叶土栽培。而且盆土中不要掺加化肥和有机肥料。我们从花卉市场购买的盆栽，无论植株多么高大，根系都是不发达的，没有主根，对肥料的吸收能力不是很强，如果土质过肥，很容易导致肥大伤根。

二，盆栽浇水。水，是植物的命脉。水质与水量直接关系到植株的生死存亡。尤其是盆栽的发财树，上文说过，根系不发达，所以，千万别勤浇水，盆内水分过高，植株就会烂根，一旦因水涝烂根，基本是无可救药。尤其是夏季高温和冬季低温两个季节，更应该引起注意。很多朋友的发财树出现问题，主要原因是浇水不当造成的。最科学的浇水方式，就是对植株叶片细雾喷水，每次喷水之后，顺着主干下流的水滴，足可以供应植株生长。发财树浇水用水，以雨水最好，自来水需要晾晒几天，无论春夏秋冬，水温最好和室温大体一致。

三，盆栽发财树施肥。室内盆栽发财树，3月份至7月份是其生长旺季，可以追施少量肥料。发财树的休眠大体是在温度30度以上，此间，应该停止施肥。到9月份至12月就不要用氮肥了，可以施磷，钾肥增强植物的的抗冻性。

最后再来说说发财树室内盆栽需要注意的几个常见问题：

1，切忌阳光暴晒，以散光照射最为适宜。

2，要注意通风和防风，夏季高温季节，室内养护要注意通风，冬季不可让冷风吹袭植株。

3，只看不动，尽量不要频繁改变盆栽的摆放位置，植物对生长环境，也需要一个适应过程。

4，北方地区大部属于碱性土壤，土壤碱性太重，不适宜发财树的生长，如果发现盆土表面出现白色粉末状物质，就表明土壤含碱太多，可在浇水时适量加点硫酸亚铁。长期缺乏微量元素也会造成黄叶。

5，在发财树根部腐烂初期，可以进行截断根部重新扦插处理。





（文中窍门来自张艳秋听友）