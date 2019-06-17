韩日经济矛盾与韩国经济展望

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 朴胜赞 (龙仁大学教授)

肖树峰 (韩国外国语大学经营学院教授)





在日本正式公布修改《出口贸易管理令》，将韩国从“白名单”中删除的情况下，韩国政府决定选出100大项目，提前确保供应稳定，并制定特别法，成立特别委员会，摆脱过度依赖日本的产业结构。为防止日本对韩出口限制措施给韩国产业带来打击，将在1年内确保20大项目供应稳定，在5年内扩大至80大项目。为此，每年将投资1万亿韩元以上。此外，还将实现主要项目进口国多元化，为确保货量，启动通关支援体系。韩国政府和韩国央行韩国银行7日举行紧急宏观经济金融会议，讨论了日本对韩出口限制措施和美国将中国列为汇率操纵国对市场产生的影响及其应对方案。在国内外经济环境不断出现跌宕起伏的情况下，韩国经济将何去何从？本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就韩日经济矛盾的来龙去脉和背景进行剖析与探讨，并就世界经济环境的变化将对韩国经济的发展造成何种影响予以展望。欢迎收看！