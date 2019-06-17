韩美启动联合军演 北韩发表谈话对韩施压

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北韩强烈谴责韩美联合军演是一种典型战术，目的是通过与美国的直接对话来维护其体制安全，同时将韩国排除在外，从而获得优势。





北韩采取外务省发言人谈话形式对韩国进行谴责，这一形式适于使用粗俗语言进行猛烈抨击。而对于外务省发言人的言行，对方若进行应对也很有限。而北韩在强烈谴责韩美联合军演的同时，却对美国采取柔和姿态，并且表达出积极推动美北对话的意志。实际上，北韩表明立场时常有自相矛盾的情况出现，因此不仅是韩美，国际社会也不会对北韩此类举动一一回应。





北韩采取发射导弹、强烈谴责韩国及向特朗普致函等双重战术。10日，特朗普发文介绍金正恩发来亲笔信的消息，称金正恩希望在韩美联合军演后重启协商。特朗普的态度表明美国对北韩一系列射弹并不在意。相反，特朗普称韩美军演“荒谬且昂贵(ridiculous and expensive)”，虽然这被解释为是在为提高韩国防卫费分担额而施压，但也有观点认为，此言论有损韩美同盟，是特朗普为寻求连任而采取的外交手段。北韩则倚仗着美国的这种“袒护”，不断打击韩国。今年6月美北首脑板门店会晤以来，北韩5次发射导弹。美国认为短程导弹“不会造成威胁”，这使得北韩在以自卫为目的的常规训练名义下，可以随意威胁、压迫韩国。





综上所述，北韩希望被认定为核拥有国，并由此上升至与美国对等的地位，且认为将韩国排除在外可以获得更多实利，因此有分析指出，短期内北韩还将继续采取强烈谴责韩国、积极推动美北对话的双重战术，南北韩关系也将随美北对话进展而出现起伏。