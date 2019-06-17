打造新型一体化坐便器—— 韩国“Vovo Corporation”公司

© VOVO CORPORATION

韩国企业的创新点子给全球经济带来新的变化。今天，我们将带领大家走进韩国“Vovo Corporation”公司，这是韩国一体化坐便器领先生产商，让我们与公司业务部次长金智成（音译：김지성）先生一道聊一聊他们公司。





上世纪90年代，坐便器被引进到韩国，当时一个独立的坐便器被安装在已经使用过的马桶上。2001年，韩国“Vovo Corporation”公司成立以来，公司开发了韩国首个一体化坐便器，坐便器市场由此发生了改变。





无水箱一体化坐便器无污染、无异味、易于清洗。用户不需要更换半永久性过滤器，只需每6个月清洗一次即可。坐便器由智能无线遥控器控制，当用户接近或离开马桶时，马桶盖会自动打开或关闭。当你使用完马桶后站起来时，座椅上的传感器会使马桶自动冲水。座椅式坐便器的发展演变为一体化坐便器，主要是由于韩国“Vovo Corporation”公司坚持不懈的研发投入。





© VOVO CORPORATION

韩国“Vovo Corporation”公司首席执行官赵金焕（音译：조금환）20多岁时就开始从事浴室家电行业的工作，并由此产生了开发新型坐便器产品的梦想，希望深入这个快速发展的行业。为了使家用环境更适合一体化坐便器，赵金焕先生在2006年成立了坐便器综合实验室，这是韩国第一家此类产品的研究所。后来，公司开发出了世界上第一款应用于坐便器的高科技材料。这种材料让坐便器更轻便。与水接触的部分由陶瓷材料制成，增强了耐久性。公司在坐便器设计方面也付出了很多努力。2009年和2017年，公司获得了德国iF设计奖，这个奖项是世界三大设计奖之一。随着公司在技术和设计方面实现创新，他们也信心满满地进入市场，但市场反应与预期并不相同。





早期，韩国“Vovo Corporation”公司的产品并不被消费者所熟悉。为了让客户对产品更熟悉，首席执行官赵金焕先生亲自拜访客户，携带坐便器，展示新产品相对于现有产品的优势。正是由于他的勤奋和努力，公司抓住机会在三星物产公司的未来之家展厅展示其产品。这种创新的坐便器很快引起了业界的注意。从那时起，韩国“Vovo Corporation”公司就开始向韩国主要建筑公司建造的豪华公寓和酒店提供坐便器产品。产品在海外市场也很受欢迎。公司产品出口到世界各地的30个不同国家，包括美国、英国、澳大利亚、法国和俄罗斯。去年，韩国“Vovo Corporation”公司在韩国获得了“500万美元出口塔奖”。今年，公司将参加9月在柏林举行的世界领先的国际电子消费品展览会IFA，希望通过这一机会实现跨越式发展。





韩国“Vovo Corporation”公司打造了坐便器和空气净化器，并为净化器配备了木制过滤器，公司也发展成为一家环保型家用电器公司。未来，韩国“Vovo Corporation”公司将继续走在开拓者的道路上，不断创新，打造开拓未来的新产品。