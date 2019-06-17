韩国将日本移出“白名单”

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韩国政府对日本采取的措施和日本对韩国采取的措施大致相同。





根据韩国“战略物资进出口告示”修正案，此前相当于“白名单”的“A地区”分类被细分为“A1地区”和“A2地区”两类，韩国将日本列入“A2地区”，此前提供优待的其他国家被列入“A1地区”，“A2”比“A1”类国家受到更严格的出口管控，但较B类国家享受优待。这与日本将韩国从“白名单”中移除和分类的方式大致相同，日本将战略物资出口国家分为A、B、C、D四类，A类为“白名单”国家，这些国家属于加入《瓦圣那协议》等4项国际出口管制制度和符合一定条件的国家。日本将韩国从“白名单”中删除，归入B类国家。





在韩国政府将日本归类为“A2”国家之前，因日本批准1项半导体材料对韩出口，似乎在力度上有所保留，因此韩国也一度保留采取更进一步的措施，但后来发现日本立场并无根本改变，于是最终决定将日本从“白名单”中删除。韩国产业通商部长官成允模在宣布将日本移出“白名单”时留下了对话余地。他说，在征求意见的过程中，如果日本愿意同韩国对话，韩国随时都会同意与日本进行协商。征求意见是告示修订的一项程序，期限为20天，告示修正案经行政预告、征求意见、规制审查和法制处审查等程序，将于9月生效。





韩国总统文在寅12日在首席秘书会议上再次强调坚决应对日本的立场。他还说，面对日本的经济报复，不能感情用事，应秉持冷静态度，思考根本对策。文在寅在今年8.15光复节致辞时将发表何种信息，非常引人注目。有分析认为，文在寅将在明确表态积极应对日本不当措施的同时，强调通过对话解决问题。