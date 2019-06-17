韩国14日举行第1400次“周三集会”

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旨在解决日军性奴问题的“周三集会”14日迎来了第1400次活动。时至今日，日军慰安妇问题仍未获得解决，“周三集会”不知需要举行到何时，实在令人感到悲痛。





“周三集会”从1992年1月8日开始举行。此前，日军慰安妇受害者、已故金学顺老奶奶于1991年8月14日首次公开发表慰安妇受害情况的证词，日军慰安妇真相由此公诸于世，受到国际社会的关注。首次“周三集会”由36个女性团体组成的“韩国挺身队文化对策协议会”主办，成员们在日本驻韩国大使馆前示威，要求日本政府承认日军强征慰安妇这一事实、公开道歉、进行赔偿和建立受害者纪念碑。此后，每周周三定期举行集会，从第7次集会开始，受害老奶奶也加入了集会行列。如今，“周三集会”已经举行了28年，几乎从未间断，只有2次例外，一次是1995年日本发生神户大地震时期，另一次是2011年3月发生东日本大地震时期。日本发生大地震后，“周三集会”改为悼念地震遇难者。





“周三集会”不仅在韩国举行，在世界各地也举行了相同的集会，有很多外国人参加。后来，“解决日军慰安妇问题亚洲连带大会”将8月14日定为“慰安妇受害者纪念日”，这一天已经被韩国政府指定为国家纪念日。不仅是慰安妇受害问题，女性人权以及战争时期的性暴力等问题也引起了极大关注。在首尔举行的一个小型集会逐渐发展成为世界人权与和平运动。





日本政府始终不肯真诚就日军强征慰安妇问题认错和道歉，甚至在韩国大法院裁定日企需向被强征韩国劳工提供赔偿以后，开始对韩国采取经济报复措施，导致韩日关系严重恶化。只要日本不改变态度，未来要想解决相关问题也似乎遥遥无期。