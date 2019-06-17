《漫话国乐》 首阳山歌 / 沉香舞 / 道路





韩国有一种弹拨弦鸣乐器，叫“琵琶”，不过如今，在韩国国内很少可以欣赏到琵琶演奏了。早在统一新罗时代，琵琶是非常盛行的乐器，与伽倻琴、玄琴一道被称为“三弦”。时至如今，琵琶的传统奏法早已失传，但令人感到欣慰的是，有几位国乐家研发出了新的奏法，供人们欣赏。





琵琶的形制与西方的吉他相近。身部的共鸣箱（音箱）呈水珠形，面板上设有用手指按音位的琴柱。古代的琵琶叫“乡琵琶”，从中国传入的唐琵琶与乡琵琶相比，不同的是头部稍微往后弯曲。如果您想一睹古代乡琵琶的风姿，在佛教寺院的入口处矗立的守护神四天王或在壁画《飞天像》中就可以看到它的身影了。





17世纪朝鲜王朝后期有一位琵琶大师叫宋庆云。文人李起浡在记述宋庆云生平事迹的传记《宋庆云传》中，有一段描写了年过七旬的宋庆云在城里悠闲自在地散步的情景。

“城内的桃花李花到处盛开，

不远处有一个男人拄着拐杖，

穿着布短裤高歌一曲，

并悠闲地慢步行走。

乍听，歌曲讲的是：

人在江湖奔波了十年，

无心的白鸥说我迟来，

可国王的恩赐最重要，

我是报恩后才来的。”

{音乐1：《首阳山歌》 / 金容宇 }





相传，宋庆云本来是贵族家的佣人，但对音乐深感兴趣，从9岁起学习琵琶。12岁时，宋庆云的实力已达到炉火纯青的境地，名声远扬。不仅如此，宋庆云身材魁梧，外貌英俊，非常健谈，因此经常受邀参加高官贵族的宴会，作为献艺的报酬，会得到丝绸与金钱。这样过了几十年，宋庆云不仅积累下了众多财产，而且还成为首屈一指的代名词。如果有人擅于射箭，别人会说：“你能与宋庆云的琵琶相比吗？”，如果有人擅于作画，有人也会说：“与宋庆云的琵琶相比如何？”。甚至一群小孩儿玩耍，其中一个讲了笑话，其他小孩儿也会与宋庆云的琵琶相比较。





1627年，朝鲜王朝发生了后金入侵的“丁卯胡乱”。为了避难，宋庆云从汉阳辗转流浪到全罗北道全州定居下来，从此宋庆云的生活发生了巨大的变化，他不喜欢去宴会献艺，更喜欢呆在家里，打扫清理房间或在庭院种植花草，在家弹琵琶是为了独自享受。据说当时，村民们慕名到他家想听大师的演奏，这时，如果宋庆云正在干活，只要看到有人来访，不分访问者的身份与地位，都会马上停下来赶紧前去迎接客人，并郑重其事地说：

“您来找我这样卑贱的人是因为小人的技艺吧？

我怎敢拖延演奏，

不尽力而为呢？”

{音乐2：《沉香舞》 / 作曲-黄秉冀、琵琶-韩银英（音）}





如今，喜爱国乐的人经常为一个话题争论不绝，那就是有人说古代的国乐好听，有的人则更喜爱现代国乐。有趣的是，宋庆云那个时代也有同样的现象。宋庆云发现当时人比起古代音乐，更喜欢当时的音乐，对此深感遗憾，因此为了传承古代音乐，献艺时以演奏古代音乐为主。但是以后宋庆云又领悟到对音乐颇有造诣的人才会珍惜古代音乐，普通人听了可能不太喜欢。而且不管多么好的音乐，如果人们不欣赏，觉得不好听，是没有用的。从此，宋庆云改变想法，开始为普通人演奏当时的音乐。由此可知，宋庆云是一位坚持信念，但同时又顺应时代潮流与重视和谐的高品位艺人。





宋庆云临终前面对自己将死，也显露出了对于音乐的热爱。宋庆云生前膝下无子，所以给弟子们留下遗嘱说道：“我毕生以国乐为业，如果我死了，把我埋在山上向阳的地方吧。出殡时，你们要继承我的家业，愉悦我的灵魂，但千万别惊动了他人。”宋庆云嘱咐弟子，在自己的灵柩出殡时，叫弟子们一起演奏琵琶来安抚自己的灵魂。随后，宋庆云离开人世，弟子们遵守师父的遗愿，集体演奏琵琶，当柔和动听的琵琶声在村子传开，很多人都闻声而来，为琵琶大师的逝去悲伤地落下泪来。

{音乐3：《道路》/The林、李紫蓝 }