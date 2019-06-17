



职业：歌手/演员

生日：1990年1月25日

出生地：京畿道高阳市

身高：178cm

血型：A型

学历：湖原大学放送演艺专业

出道：2PM单曲专辑《Hottest time of the day》（2008）

李俊昊2008年初参加真人实景节目《热血男儿》脱颖而出 ，最终被选为2PM的成员之一出道，随后便一直作为歌手活动。

2016年，李俊昊参演电视剧《记忆》。第二年，李俊昊在电视剧《金科长》中表现突出，让更多人对其演技印象深刻。此后，李俊昊便将事业重心转为表演，并陆续主演多部电视剧，均获得了不错口碑。

电影方面，李俊昊参演的作品也都被给予了很高评价。2015年首次担当主演的电影《二十》在韩国上映后好评如潮，票房口碑双丰收，李俊昊的演技也备受肯定。

主要作品：

·个人专辑：

《ONE》（2015）

《CANVAS》（2017）

《冬眠》（2018）

《TWO》（2019）

·电视剧：

《记忆》（2016）

《金科长》（2017）

《只是相爱的关系》（2017-2018）

《有你的浪漫》（2018）

《自白》（2019）

·电影

《监视者们》（2013）

《二十》（2015）

《侠女，刀之记忆》（2015）

《妓院公子》（2019）