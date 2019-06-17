北韩谴责文在寅光复节讲话内容

ⓒYONHAP News

北韩之所以发表谈话，谴责文在寅总统在光复节发表的讲话内容是因为对韩美联合军演和韩国国防中期计划感到不满。北韩判断美国不愿破坏对话局面，因而对韩国施加最大压力，此举意在促使韩美同盟破裂，并在南北韩关系中占据优势。可以说，这是北韩“通美封南”战略之一。





文在寅在谈到韩日摩擦问题时表示，通过打造南北韩和平经济，将可赶超日本。文在寅也强调了南北韩对话、和平经济和统一。在谈到美北和南北韩对话陷入僵局一事时，文在寅表示，即便有不满，也不应破话对话局面，以迂回方式对北韩接连射导提出了警告。文在寅强调，只要突破这一关口，韩半岛无核化和南北韩关系都能取得进展。





但北韩以祖国和平统一委员会名义发表谈话，对文在寅的讲话内容予以强烈谴责。北韩称，韩方妄想韩美联合军演结束后自然而然会迎来对话局面，且为在美北对话中坐收渔翁之利探头探脑，奉劝韩方尽早打消这一念头，南北韩对话丧失动力都是南韩当局者自作自受，北韩所指正是文在寅总统。





但北韩并未提及美国，仅瞄准韩国进行谴责，归根到底，这是北韩“通美封南”战略之一。北韩采取这一举措意在与美国对话，确保体制安全和实力，同时北韩还试图对韩国发出核威胁，从而在两国关系中占据绝对优势。





韩美正在进行的联合军演宗旨在于为美军向韩军移交战时作战指挥权做准备，而韩国国防中期计划宗旨在于加强国防力量，应对北韩核导威胁，并为移交战时作战指挥权做好准备。